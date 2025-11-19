Licytacja przerosła najśmielsze oczekiwanie. Dzieło Klimta osiągnęło rekordowy wynik

We wtorek w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's doszło do historycznej licytacji. Zapomniany obraz Gustava Klimta przedstawiający młodą Elisabeth Lederer, spadkobierczynię słynnych austriackich kolekcjonerów sztuki, został sprzedany za ogromną kwotę 236,4 miliona dolarów.

W walce o wykupienie obrazu stanęło sześcioro miłośników twórczości Klimta. Właściciele domu aukcyjnego nie zdecydowali się jednak ujawnić tożsamości osoby, która wróciła do domu z ponad stuletnim portretem.

Zaginiony obraz Klimta sprzedany. Rekordowa suma

Cena wywoławcza dzieła austriackiego modernisty Gustava Klimta wynosiła 150 milionów dolarów, jednak ostateczny wynik licytacji przerósł najśmielsze oczekiwania pracowników domu aukcyjnego. "Portret Elisabeth Lederer", sprzedany za niemal ćwierć miliarda dolarów, zajął drugie miejsce na liście najdrożej wylicytowanych obrazów na świecie.

Jak poinformowali przedstawiciele Sotheby's, emocjonująca licytacja trwała około 20 minut. Na tej samej aukcji pod młotek trafiły również inne dzieła Klimta, których wartość wyniosła między 60 a 80 milionów dolarów.

Dochód ze sprzedaży całości kolekcji wyniósł łącznie 392 miliony dolarów.

"Portret Elisabeth Lederer" to jeden z najbardziej tajemniczych obrazów artysty, który pozostawał w ukryciu przez ponad cztery dekady. Dzieło zostało zarekwirowane przez nazistów w 1938 roku i uratowane z pożaru podczas II wojny światowej. Portret powrócił na rynek dopiero w latach 80-tych. Wówczas trafił on do prywatnych zbiorów amerykańskiego filantropa i kolekcjonera sztuki Leonarda Laudera.

We wtorek obraz po raz kolejny zmienił swojego właściciela. Jego tożsamość, podobnie jak dawne losy zakupionego przez niego dzieła sztuki, pozostaje jednak tajemnicą.

Jak informuje BBC, drugim najdrożej wylicytowanym obrazem Klimta jest "Dama z wachlarzem" z 1918 roku, która w 2023 została sprzedana za 108,8 milionów dolarów.

Światowym rekordzistą do dziś pozostaje jednak Leonardo da Vinci, którego wizerunek Chrystusa pt. "Zbawiciel świata" został wylicytowany w 2017 roku za 450,3 milionów dolarów.

