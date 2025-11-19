Kreml o decyzji polskiego MSZ. "Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji"
- Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To odpowiedź na decyzję szefa MSZ Radosława Sikorskiego o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. W ocenie Kremla taki krok jest "brakiem rozsądku". Maria Zacharowa zapowiedziała, że odpowiedzi w Rosji ograniczona zostanie polska obecność dyplomatyczna.
W środę Kreml wyraził ubolewanie z powodu decyzji Warszawy o zamknięciu konsulatu Rosji w Polsce. Jak oceniono, "jest to posunięcie pozbawione rozsądku".
ZOBACZ: Rosyjski konsulat zostanie zamknięty. Szef MSZ zdecydował
- Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji. Jest to prawdopodobnie przejaw tej degradacji, chęci władz polskich do zredukowania do zera wszelkich możliwości stosunków konsularnych lub dyplomatycznych. Można tu jedynie wyrazić ubolewanie - powiedział rzecznik Kremla.
- Polska próbuje zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, a Moskwa może jedynie wyrazić ubolewanie w związku z tym - dodał Pieskow.
O symetrycznej odpowiedzi na decyzję strony polskiej poinformowała Maria Zacharowa, rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - W ramach odpowiedzi strona rosyjska ograniczy obecność dyplomatyczną i konsularną Polski w Rosji - przekazałą Zacharowa.
ZOBACZ: Kreml reaguje na kolejową dywersję. "Rusofobia kwitnie"
Wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył, że wycofa zgodę na funkcjonowanie konsulatu w Gdańsku odpowiedzi na sabotażowy atak na linię kolejową.
Kreml odpowiedział na te zarzuty, oskarżając Polskę o "rusofobię".
- Reagujemy na wszelkie przejawy rusofobii i dążenie do kojarzenia każdego problemu wyłącznie z Rosją. To dążenie jest stale obecne wśród członków polskiego kierownictwa. Jest to oczywisty fakt, niestety nie możemy nic z tym zrobić - powiedział rzecznik we wtorek.
Radosław Sikorski zdecydował. Ostatni konsulat Rosji w Polsce do zamknięcia
Decyzję o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdański szef polskiego MSZ przekazał podczas wystąpienia w Sejmie w środę.
- Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą.
ZOBACZ: Radosław Sikorski: Był to akt nie tylko dywersji, ale akt terroru państwowego
Wicepremier przypomniał, że wcześniej w odpowiedzi na rosyjskie działania - podpalenie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie i fabryki farb we Wrocławiu - podjął decyzję o zamknięciu konsulatu w Poznaniu.
- Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu: wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - powiedział Sikorski.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej