W środę Kreml wyraził ubolewanie z powodu decyzji Warszawy o zamknięciu konsulatu Rosji w Polsce. Jak oceniono, "jest to posunięcie pozbawione rozsądku".

- Stosunki z Polską uległy całkowitej degradacji. Jest to prawdopodobnie przejaw tej degradacji, chęci władz polskich do zredukowania do zera wszelkich możliwości stosunków konsularnych lub dyplomatycznych. Można tu jedynie wyrazić ubolewanie - powiedział rzecznik Kremla.

- Polska próbuje zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, a Moskwa może jedynie wyrazić ubolewanie w związku z tym - dodał Pieskow.

O symetrycznej odpowiedzi na decyzję strony polskiej poinformowała Maria Zacharowa, rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - W ramach odpowiedzi strona rosyjska ograniczy obecność dyplomatyczną i konsularną Polski w Rosji - przekazałą Zacharowa.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oświadczył, że wycofa zgodę na funkcjonowanie konsulatu w Gdańsku odpowiedzi na sabotażowy atak na linię kolejową.

Kreml odpowiedział na te zarzuty, oskarżając Polskę o "rusofobię".

- Reagujemy na wszelkie przejawy rusofobii i dążenie do kojarzenia każdego problemu wyłącznie z Rosją. To dążenie jest stale obecne wśród członków polskiego kierownictwa. Jest to oczywisty fakt, niestety nie możemy nic z tym zrobić - powiedział rzecznik we wtorek.

Decyzję o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdański szef polskiego MSZ przekazał podczas wystąpienia w Sejmie w środę.

- Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą.

Wicepremier przypomniał, że wcześniej w odpowiedzi na rosyjskie działania - podpalenie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie i fabryki farb we Wrocławiu - podjął decyzję o zamknięciu konsulatu w Poznaniu.

- Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu: wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - powiedział Sikorski.

