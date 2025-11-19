Ochłodzenie nastąpi jeszcze przed weekendem. Temperatura maksymalna 2 st. C, cieplej miejscami na północy, do 5 st. C - przekazał instytut. Zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia na północnym zachodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie opady śniegu, miejscami również śniegu z deszczem.

Pogoda na weekend. Nadchodzą śniegi i mrozy

W piątek i sobotę nad całym krajem utrzymywać będzie się zachmurzenie - na południu duże, nad pozostałą częścią Polski małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Spadnie temperatura - najcieplej będzie na północy i zachodzie Polski, jednak temperatura nie przekroczy 4 st. C. W większości kraju nie będzie cieplej niż 1 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę jeszcze więcej chmur - nad całym krajem zachmurzenie duże lub całkowite. Na południowym wschodzie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od -2 do 2 st. C. Cieplej tylko na wybrzeżu - do 4 st. C.

Prognoza pogody na nowy tydzień. Mrozy, śnieg i deszcz ze śniegiem

Warunki te będą utrzymywać się w poniedziałek. Temperatura na większości terytorium Polski nie przekroczy zera, najzimniej będzie na Podhalu, nawet do -8 st. C. i południu kraju, do -5 st. Cieplej, do 2 st. C, wyłącznie nad morzem. Spodziewać należy się lokalnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, co pogorszy warunki na drogach.

Słabe opady śniegu utrzymywać będą się we wtorek. Na południu temperatura spadnie do nawet -10 st. C w górach, do -6 st. C na południowych wschodzie. W centrum kraju około -3, cieplej - 0-2 st. C na wybrzeżu. Zachmurzenie duże, jednak miejscami dojdzie do większych przejaśnień.

