Stacje narciarskie w Zakopanem na Harendzie, pod Wielką Krokwią, pod Nosalem, na Gubałówce, a także w Witowie, Małym Cichym, Białce i Bukowinie Tatrzańskiej oraz ośrodki w Krynicy-Zdroju, Zawoi i Tyliczu rozpoczęły sztuczne naśnieżanie tras.

W ostatnich dniach temperatura pod Tatrami spadła poniżej zera, co umożliwiło uruchomienie armatek śnieżnych. W środę rano termometry w Zakopanem pokazały 8 stopni mrozu. Pod Giewontem leży już kilka centymetrów naturalnego śniegu, a w kolejnych dniach zapowiadane są dalsze, intensywne opady.

Jak wskazują przedstawiciele podhalańskich ośrodków narciarskich, jeśli obecna aura się utrzyma i sprawdzą się prognozy co do opadów śniegu, pierwsze wyciągi ruszą jeszcze w listopadzie.

Sezon narciarski. Trwa naśnieżanie stoków

Naśnieżanie tras rozpoczął też Szczyrk Mountain Resort, największy ośrodek narciarski w Polsce. - Sezon narciarski rozpocznie się 13 grudnia. (...) Na platformie gopass.travel trwa już sprzedaż karnetów na nadchodzący sezon - poinformował w środę jego rzecznik Jacek Kufel.

Ośrodek zastosował elastyczny system cenowy, który działa podobnie, jak przy zakupie biletów lotniczych czy rezerwacji hoteli. - W praktyce oznacza to, że im wcześniej kupujesz - tym mniej płacisz. Ceny zmieniają się online w zależności od liczby sprzedanych biletów, obłożenia ośrodka i terminu zakupu - wyjaśnił Kufel.

Polskie Koleje Linowe. Kiedy ruszają?

Start sezonu zimowego 2025/2026 w ośrodku Polskich Kolei Linowych (PKL) na Jaworzynie Krynickiej zaplanowano na 29 listopada. Od tego dnia czynna ma być najdłuższa trasa narciarska ośrodka (2600 m) oraz trasa szkoleniowa nr 7 (500 m). W ośrodku rozpoczęto również śnieżenie tras nr 3 (650 m) i nr 6 (1050 m). Na otwarcie sezonu karnety będą dostępne z 30-procentową zniżką - poinformowała rzeczniczka PKL Marta Grzywa.

Wśród nowości przygotowanych przez PKL w Krynicy-Zdroju znalazła się nowoczesna 6-osobowa kolej krzesełkowa "Harnaś Express" z podgrzewanymi kanapami i osłonami przeciwwiatrowymi, która zastąpi wyciąg orczykowy na trasie nr 2.

Na Gubałówce w Zakopanem trwa naśnieżanie górnej polany, w tym snow parku. Ruszyło też śnieżenie trasy głównej (1420 m) na Mosornym Groniu w Zawoi, która ma być otwarta w połowie grudnia.

Prognoza pogody. Opady śniegu i spadki temperatur

Najbliższe dni przyniosą opady śniegu i spadki temperatury, w nocy nawet do - 6 st. Celsjusza - prognozuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Biało będzie w kilku województwach.

Ochłodzenie nastąpi jeszcze przed weekendem. Temperatura maksymalna 2 st. C, cieplej miejscami na północy, do 5 st. C - przekazał instytut. Zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia na północnym zachodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie opady śniegu, miejscami również śniegu z deszczem.

