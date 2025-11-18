Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu w Warszawie. Kilkanaście osób poszkodowanych

Policja przekazała, że do groźnego zdarzenia doszło o godz. 7:48 na Alei Solidarności w Warszawie.

Wypadek w Warszawie. Kilkanaście osób poszkodowanych

W wypadku brały udział trzy pojazdy: dwa tramwaje oraz autobus. Najpierw w tramwaj będący w trakcie przejazdu technicznego uderzył autobus linii 160. Następnie w autobus uderzył tramwaj linii 4.

- Jechały one drogą przeznaczoną dla autobusów i tramwajów w jednym kierunku i najechały na siebie - wyjaśnił podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

"Wstępnie ustalono, że w wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, które w tym momencie są badane w karetkach będących na miejscu" - poinformowała policja.

Przed godziną 9 rzecznik spółki Tramwaje Warszawskie Witold Urbanowicz przekazał, że poszkodowanych zostało 16 osób. Rzecznik wykluczył, aby przyczyną wypadku był stan techniczny pojazdów.

Zderzenie tramwajów i autobusu w Warszawie. Utrudnienia i objazdy

Służby informują, że Aleja Solidarności na wysokości numerów 64-68 w kierunku do Pl. Bankowego jest całkowicie zablokowana.

"Policjanci kierują ruchem i prowadzą kierowców na objazdy na trasę W-Z. Czynności w toku" - dodano.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie pl. Bankowego na trasy objazdowe zostały skierowane tramwaje linii 13, 20, 23, 26 jadące w kierunku Cmentarz Wolski - Boernerowo - Nowe Bemowo - Metro Młociny.

