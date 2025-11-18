Głosowanie miało miejsce tuż przed godz. 12:00. Kandydatura Włodzimierza Czarzastego została przegłosowana większością 236 głosów. Przeciw zagłosowało 209 posłów, a dwóch się wstrzymało.

Ogłoszenie wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego spotkało się z owacjami na części sali. W tym samym momencie posłowie Prawa i Sprawiedliwości wykrzykiwali hasło: "precz z komuną!" Chwilę później nowo wybrany marszałek uścisnął dłoń Szymonowi Hołowni oraz ministrom i zajął swoje nowe miejsce na sali.

- Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, jeśli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać, mam nadzieję, że to się zdarzy. Chciałbym podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. I chcę jasno powiedzieć - jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji - powiedział podczas swojego wystąpienia Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Posłowie wybiorą wicemarszałków

Zgodnie z umową koalicyjną Włodzimierz Czarzasty miał przejąć funkcję marszałka Sejmu od 14 listopada i sprawować ją do końca kadencji. Jednak w zeszłym tygodniu Szymon Hołownia poinformował, że wraz z współprzewodniczącym Nowej Lewicy podjęli decyzję, by wybór nowego marszałka odbył się na posiedzeniu Sejmu 18 listopada.

Posłowie dokonają też wyboru wicemarszałka lub wicemarszałków izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów. Również wicemarszałka Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Według Doroty Niedzieli (KO) Hołownia zostanie nowym wicemarszałkiem. - Sam Szymon Hołownia był i jest dalej - przecież będzie wicemarszałkiem (Sejmu) - takim objawieniem sejmowym - mówiła wicemarszałek Sejmu w poniedziałek.

Hołownia powiedział w czwartek, że jeśli zostanie zgłoszony na wicemarszałka, to chętnie podejmie się tej funkcji. Hołownia zabiega też o otrzymanie funkcji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Na początku listopada ocenił, że jego szanse "znacząco wzrosły" i kolejne państwa deklarują poparcie dla jego kandydatury.

Marszałek z lewicy. Pierwszy taki przypadek w Polsce od 20 lat

Czarzasty będzie pierwszym od 20 lat lewicowym politykiem, który obejmie fotel marszałka. Poprzednim był w 2005 r. Włodzimierz Cimoszewicz, ostatni marszałek Sejmu IV kadencji (2001–2005). W tej samej kadencji marszałkami z ramienia SLD byli także Marek Borowski i Józef Oleksy, przy czym Oleksy pełnił tę funkcję także w latach 1993–1995, w trakcie II kadencji Sejmu.

Nowy marszałek jest znany z charakterystycznego stylu - w programach telewizyjnych często można go było zobaczyć w kolorowych swetrach. W 2014 r. swój słynny żółty sweter wystawił na aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

