Zagrożenie terrorystyczne. Premier podnosi stopień alarmowy na kolei

- Szef ABW oraz minister spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu opinii zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych, zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie III stopnia (Charlie) alarmowego w związku z zagrożeniami terrorystycznymi - poinformował Donald Tusk, dodając że objęte będą nim określone linie kolejowe.

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Donald Tusk przekazał posłom informację na temat dotychczasowych ustaleń w sprawie aktów dywersji na kolei, do których doszło w miniony weekend. Premier wskazał, że udało się zidentyfikować sprawców, którzy - działając na zlecenie rosyjskich służb - przedostali się na terytorium Polski z Białorusi.

 

Szef rządu zapewnił, że służby prowadzą śledztwo i powiadomił, że szefowie ABW i MSWiA wystąpili do niego o wprowadzenie na określonych liniach kolejowych III stopnia alarmowego (CHARLIE). Dodał, że w pozostałej części kraju obowiązywać będzie wciąż stopień II (Bravo).

 

W odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne, Polska wprowadziła w 2016 r. czterostopniowy system alarmowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA.

Akty dywersji na kolei. Donald Tusk informuje Sejm o podjętych działaniach

- Dziś wydam stosowne zarządzenie w tej sprawie, na podstawie ustaw o działaniach terrorystycznych - powiedział Tusk. 

 

Jak wskazał, zwrócił się też do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w sprawie przekazania przez władze rosyjskie i białoruskie Polsce podejrzanych, którzy opuścili już terytorium naszego kraju przez przejście graniczne w Terespolu.

 

- Będziemy podejmowali także inne działania, które - mam nadzieję - doprowadzą do szybkiego ujęcia sprawców i ich współpracowników. Poinformowaliśmy także naszych partnerów i służby sojusznicze o wszystkich szczegółach operacji, jakiej Polska miała stać się ofiarą - wskazał Tusk.

 

Premier poinformował, że podejrzewani o akty dywersji na kolei to obywatele Ukrainy. - Te podejrzewane przez nas osoby, jedna z nich, to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy. Skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami - wyjaśnił szef rządu.

III stopień alarmowy na określonych liniach kolejowych w Polsce

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Bepieczeństwa, III stopień alarmowy Charlie oznacza, że "należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO". Ponadto należy:

  • wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe dyżury we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej;
  • wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności;
  • ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu;
  • wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów;
  • ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych;
  • wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych;
  • wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem;
  • zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem

Uszkodzone tory na linii Warszawa-Lublin. Trwa śledztwo

W poniedziałek premier Donald Tusk potwierdził, że uszkodzenie torów na linii kolejowej Warszawa-Lublin było aktem dywersji. W okolicach Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika podłożony został ładunek wybuchowy, którego detonacja uszkodziła tory.

 

"Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - przekazał premier w serwisie X.

 

Jako możliwa dywersja badany jest także drugi incydent, do jakiego doszło po godzinie 21 w niedzielę w pociągu osobowym relacji Świnoujście-Rzeszów. W składzie, w którym podróżowało blisko 500 osób, uszkodzony pantograf wybił szybę, co wymusiło zatrzymanie pociągu.

 

Oba incydenty badać będzie specjalny zespół śledczy, w którego skład wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji. Według śledczych działania te stworzyły bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym, zagrażając życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkiej wartości.

 

Eksperci zwracają uwagę na znaczenie aktów dywersji na polskiej kolei dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - Szlaki kolejowe nie w całej długości są chronione przez służby ochrony kolei, bo jest to wręcz niemożliwe, więc przeprowadzenie, przygotowanie takiego ataku, aktu dywersyjnego jest rzeczą w miarę łatwą i prostą. Na pewno należy się spodziewać kolejnych w zupełnie innych miejscach - powiedział na antenie Polsat News generał Jarosław Kraszewski.

 

- Trasa Warszawa-Lublin to trasa granicy ukraińskiej. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, dlatego dołączam się do apelu o zachowanie spokoju i niepopadania w niepotrzebną panikę - przekazał generał.

 

