Nowy wicemarszałek Sejmu. Posłowie zdecydowali

Zgodnie z zapowiedzią Sejm w przedpołudniowym głosowaniu wybrał nowego marszałka, którym został Włodzimierz Czarzasty. Tego samego dnia przeprowadzono także wybór wicemarszałków.

- Sejm na początku kadencji uchwalił na "sztywno" liczbę wicemarszałków: jedno miejsce jest wakujące, bo nie obsadził go do tej pory PiS. (...) W związku z powyższym będzie możliwość zgłoszenia dwóch kandydatur - podkreślał wcześniej Hołownia.

Szymon Hołownia nowym wicemarszałkiem. Wyniki głosowania

Ostatecznie zgłoszono tylko jednego kandydata na nowego wicemarszałka. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował kandydaturę dotychczasowego marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który zdobył wymagane poparcie.

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów. Za jego kandydaturą zagłosowali wszyscy obecni członkowie klubów PSL, Polski 2050, Konfederacji, Razem, Republikanów oraz Lewicy. Z KO jedna osoba zagłosowała przeciw, pozostali byli "za". Przeciwko byli wszyscy posłowie klubu Konfederacji Korony Polskiej.

Dotychczas wicemarszałkami Sejmu X kadencji byli: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Włodzimierz Czarzasty (Lewica, wybrany na nowego marszałka), Dorota Niedzielska (Koalicja Obywatelska), Monika Wielichowska (KO), Piotr Zgorzelski (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Wybór wicemarszałków Sejmu

Kandydata na wicemarszałka mogło zgłosić co najmniej 15 posłów. Sejm rozstrzygał kandydaturę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów.

W toczących się przed dniem głosowań debatach Dorota Niedziela (KO) twierdziła, że ustępujący ze stanowiska Hołownia może liczyć na funkcję wicemarszałka. - Sam Szymon Hołownia był i jest dalej - przecież będzie wicemarszałkiem (Sejmu) - takim objawieniem sejmowym - mówiła. Hołownia zadeklarował w czwartek, że jeśli zostanie zgłoszony, to chętnie podejmie się tej roli.

Niemal do samego głosowania aurę niepewności utrzymywał klub PiS, którego przedstawiciele w listopadzie podkreślili, że jeśli zdarzy się jakakolwiek kandydatura, to będzie to Elżbieta Witek. Sama zainteresowana nie chciała jednak wówczas komentować tej sprawy.

Pytany na sejmowym korytarzu Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył przypuszczeniom, że PiS będzie starało się obsadzić fotel wicemarszałka Sejmu swoim kandydatem. Dopytywany, czy decyzja na pewno już zapadła, odpowiedział, że tak.

- Po prostu dlatego, że my w tej chwili nie widzimy powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet w istocie pozorny - powiedział.

