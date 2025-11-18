Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych podczas tego wydarzenia. Na zdjęciu opublikowanym przez niego w sieci widać, że trzyma on w ręku płonący przedmiot. Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych.

Raca na Marszu Niepodległości. Wniosek o ukaranie Mentzena trafi do Sejmu

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie - jeśli uzna, że jest zasadny - skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu. Wtedy ruszy parlamentarna procedura uchylania immunitetu Mentzenowi. Do tego będzie potrzebna zgoda większości posłów.

ZOBACZ: Burza po słowach Mentzena w Polsat News. Posłowie PiS stają w obronie Kaczyńskiego

Lider Konfederacji dotychczas nie skomentował swojego zachowania. 11 listopada udostępnił on zdjęcie, na którym trzyma racę w trakcie manifestacji z opisem "cześć i chwała bohaterom". Za tego rodzaju wykroczenie, związane z użyciem środków pirotechnicznych, popełnione w trakcie imprez masowych grozi grzywna, ograniczenie wolności lub 14 dni aresztu.

11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie nielegalnych środków odurzających, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami. Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni