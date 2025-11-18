Stołeczna policja chce ścigać Sławomira Mentzena. Pojawił się wniosek

Skierowaliśmy do Komendy Głównej Policji wniosek o wyrażenie zgody na ściganie za wykroczenie posła Sławomira Mentzena - powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata. Chodzi o odpalenie przez posła racy na Marszu Niepodległości - mimo obowiązującego zakazu.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości pomimo zakazu używania środków pirotechnicznych podczas tego wydarzenia. Na zdjęciu opublikowanym przez niego w sieci widać, że trzyma on w ręku płonący przedmiot. Policja opublikowała też wizerunki innych uczestników, którzy podczas marszu odpalali race dymne i używali środków pirotechnicznych.

Raca na Marszu Niepodległości. Wniosek o ukaranie Mentzena trafi do Sejmu

Komenda Główna Policji, do której trafi wniosek, podda go analizie, a następnie - jeśli uzna, że jest zasadny - skieruje wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności za pośrednictwem Prokuratora Generalnego do marszałka Sejmu. Wtedy ruszy parlamentarna procedura uchylania immunitetu Mentzenowi. Do tego będzie potrzebna zgoda większości posłów.

 

Lider Konfederacji dotychczas nie skomentował swojego zachowania. 11 listopada udostępnił on zdjęcie, na którym trzyma racę w trakcie manifestacji z opisem "cześć i chwała bohaterom". Za tego rodzaju wykroczenie, związane z użyciem środków pirotechnicznych, popełnione w trakcie imprez masowych grozi grzywna, ograniczenie wolności lub 14 dni aresztu

 

11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie nielegalnych środków odurzających, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami. Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.

 

Mateusz Balcerek / wka / polsatnews.pl / PAP
