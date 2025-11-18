Rosyjskie drony i rakiety nad Ukrainą. Wśród ofiar 17-letnia dziewczyna

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, używając czterech rakiet balistycznych oraz 114 dronów – przekazały ukraińskie siły powietrzne.

W miejscowości Horodnia, położonej w obwodzie czernihowskim, zginęły dwie kobiety. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że rosyjskie drony uderzyły w budynek opuszczonego przedsiębiorstwa oraz w prywatną posesję. W efekcie doszło do pożaru domu i zabudowań gospodarczych, a także uszkodzenia kilku sąsiednich domów.

We wtorek rosyjskie wojsko kontynuowało ataki, tym razem na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Ministerstwo energetyki podało, że uderzenia dotknęły obwody dniepropietrowski, sumski, chersoński i doniecki. Na uszkodzonych obiektach trwają intensywne prace remontowo-naprawcze.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył na obiekty infrastruktury krytycznej

Major Robert Browdi, dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, poinformował we wtorek o udanych atakach dronów na elektrownie cieplne Zujiwska i Starobeszewska. Obie kluczowe dla regionu elektrownie znajdują się w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego.

Zujiwska Elektrownia Cieplna w miejscowości Zuhres, o mocy 1200 MW, jest w stanie wyprodukować około 5 miliardów kWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokaja jedną trzecią zapotrzebowania całej okupowanej części obwodu donieckiego.

Dowódca przekazał, że Starobeszewska Elektrownia Cieplna, dysponująca mocą 2300 MW, ma potencjał do wytwarzania ogromnych ilości energii, wystarczających dla dużego regionu, nawet przy wykorzystaniu tylko połowy swoich możliwości.

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych zapowiedziały dalsze ataki na cele energetyczne.

Atak rakietowy na Ukrainę. Zginęła 17-latka

Tragiczne informacje nadeszły we wtorek rano z obwodu charkowskiego. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego śmierć poniosła 17-letnia dziewczyna.

Nastolatka została ciężko ranna w nalocie i zmarła w szpitalu. Gubernator obwodu, Ołeh Syniehubow, potwierdził, że co najmniej dziewięć innych osób odniosło obrażenia.

mol / polsatnews.pl / PAP