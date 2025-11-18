Wtorkowe oświadczenie Ukraińskich Sił Zbrojnych można uznać za przełomowe. Ukraina wcześniej nie deklarowała otwarcie, że używa zaawansowanych systemów rakiet balistycznych dostarczonych przez USA przeciwko celom znajdujących się na terytorium Rosji.

Ukraińcy użyli rakiet ATACMS. Zaatakowali na terytorium Rosji

"Wykorzystanie zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu, w tym systemów takich jak ATACMS, będzie kontynuowane" - poinformował Sztab Generalny w oświadczeniu wydanym we wtorek. W komunikacie dodano lakoniczną informację o tym, że atak wymierzony był "w cele wojskowe".

ZOBACZ: Rosjanie atakują Ukrainę nowatorskimi dronami. Inspirują się rozwiązaniami z Bliskiego Wschodu

Kijów otrzymał ATACMS w 2023 roku i używał ich do ataku na cele położone wyłącznie na własnych terytoriach, które były okupowane przez rosyjskich najeźdźców. Duża liczba tego typu pocisków była używana m.in. do niszczenia wojskowych instalacji na Krymie.

Joe Biden, ówczesny prezydent USA, zniósł te ograniczenia w listopadzie 2024 roku, co początkowo spotkało się z krytyką jego następcy, Donalda Trumpa. Ostatecznie jednak administracja nowego przywódcy Stanów Zjednoczonych nie zablokowała możliwości użycia tego typu uzbrojenia na terytorium państwa rządzonego przez Władimira Putina.

Atak ukraińskich dronów. Leciały w stronę Moskwy

Również we wtorek lokalne władze poinformowały, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła we wtorek trzy ukraińskie drony lecące w stronę Moskwy. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że na miejscu zestrzelonych dronów pracują służby ratunkowe. Samorządowiec nie poinformował jednak o rozmiarze szkód wyrządzonych przez bezzałogowce.

ZOBACZ: Kłęby dymu nad elektrownią jądrową w Zaporożu. Ministerstwo o "katastrofalnych konsekwencjach"

Dwa największe moskiewskie lotniska, Szeremietiewo i Wnukowo, tymczasowo wstrzymały cały ruch lotniczy, a następnie około godziny 17.30 zostały ponownie otwarte - przekazał rosyjski organ nadzoru lotniczego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni