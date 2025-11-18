Pisała o pandemii, usłyszała wyrok. Dziennikarka z Chin poddana "przymusowemu zaginięciu"
Reporterzy bez Granic wyrazili zaniepokojenie losem chińskiej dziennikarki Zhang Zhan, skazanej na cztery lata więzienia dziennikarki piszącej o COVID-19. Po wyroku przeniesiono ją w nieznane miejsce, chińskie władze nie ujawniły jej lokalizacji rodzinie, ani nie dostarczyły jej dokumentów. Organizacja wzywa społeczność międzynarodową do wywierania presji na Pekin.
- Po skazaniu chińskiej dziennikarki Zhang Zhan na cztery lata więzienia chińskie władze przeniosły ją w nieznane miejsce
- Organizacja krytykuje chińskie władze za stosowanie tzw. przymusowego zaginięcia i wzywa do ujawnienia lokalizacji dziennikarki
- Zhang Zhan relacjonowała początki pandemii COVID-19 w Wuhan
Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) wyraziła poważne zaniepokojenie losem chińskiej dziennikarki Zhang Zhan, która relacjonowała wybuch pandemii COVID-10 w Chinach. Kobieta zaginęła po tym, jak we wrześniu została skazana na cztery lata więzienia. Według informacji przekazanych przez RSF Zhang Zhan została przeniesiona z aresztu w Szanghaju w nieznane miejsce.
Zaginięcie Zhang Zhan
Adwokat Zhang Zhan, który próbował odwiedzić Zhang Zhan w areszcie śledczym w Szanghaju 17 listopada, został poinformowany o jej przeniesieniu. Rodzinie przekazano, że dziennikarka trafiła do innej placówki w celu odbycia kary.
Władze chińskie nie ujawniły jej aktualnej lokalizacji i zakazały wszelkich wizyt. Rodzina Zhang Zhan do dziś nie otrzymała również oficjalnych dokumentów dotyczących wrześniowego wyroku.
ZOBACZ: Chiny budują potężny lotniskowiec. Pierwszy z tego typu napędem
Antoine Bernard, dyrektor ds. rzecznictwa i pomocy w RSF, oświadczył, że odmawiając ujawnienia informacji o nowym miejscu zatrzymania Zhang, chińskie władze de facto poddają ją tzw. przymusowemu zaginięciu.
RSF wezwała społeczność międzynarodową do wywierania presji na Pekin, aby ujawnił lokalizację dziennikarki i zaprzestał jej prześladowania.
Dziennikarka pisząca o COVID-10 skazana po raz drugi
Dwa miesiące temu została skazana na cztery lata pod zarzutem "wszczynania kłótni i prowokowania zwad". To już drugi wyrok więzienia dla Zhang Zhan.
ZOBACZ: Chiny odrywają plaster. Jest nowy nakaz dla przedsiębiorców
Wcześniej, w maju 2020 roku, Zhang Zhan została aresztowana za relacjonowanie początków pandemii COVID-19 w Wuhanie. Wówczas również skazano ją na cztery lata więzienia pod tym samym zarzutem. Podczas odbywania poprzedniego wyroku dziennikarka prowadziła strajk głodowy. Została zwolniona w maju 2024 roku.
Zgodnie z danymi RSF, Chiny są państwem, gdzie więzionych dziennikarzy i pracowników mediów jest najwięcej na świecie. W najnowszym światowym rankingu wolności prasy RSF na rok 2025 Chiny zajmują 178. miejsce na 180 sklasyfikowanych państw.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni