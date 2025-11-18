Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) wyraziła poważne zaniepokojenie losem chińskiej dziennikarki Zhang Zhan, która relacjonowała wybuch pandemii COVID-10 w Chinach. Kobieta zaginęła po tym, jak we wrześniu została skazana na cztery lata więzienia. Według informacji przekazanych przez RSF Zhang Zhan została przeniesiona z aresztu w Szanghaju w nieznane miejsce.

Zaginięcie Zhang Zhan

Adwokat Zhang Zhan, który próbował odwiedzić Zhang Zhan w areszcie śledczym w Szanghaju 17 listopada, został poinformowany o jej przeniesieniu. Rodzinie przekazano, że dziennikarka trafiła do innej placówki w celu odbycia kary.



Władze chińskie nie ujawniły jej aktualnej lokalizacji i zakazały wszelkich wizyt. Rodzina Zhang Zhan do dziś nie otrzymała również oficjalnych dokumentów dotyczących wrześniowego wyroku.

Antoine Bernard, dyrektor ds. rzecznictwa i pomocy w RSF, oświadczył, że odmawiając ujawnienia informacji o nowym miejscu zatrzymania Zhang, chińskie władze de facto poddają ją tzw. przymusowemu zaginięciu.



RSF wezwała społeczność międzynarodową do wywierania presji na Pekin, aby ujawnił lokalizację dziennikarki i zaprzestał jej prześladowania.

Dziennikarka pisząca o COVID-10 skazana po raz drugi

Dwa miesiące temu została skazana na cztery lata pod zarzutem "wszczynania kłótni i prowokowania zwad". To już drugi wyrok więzienia dla Zhang Zhan.

Wcześniej, w maju 2020 roku, Zhang Zhan została aresztowana za relacjonowanie początków pandemii COVID-19 w Wuhanie. Wówczas również skazano ją na cztery lata więzienia pod tym samym zarzutem. Podczas odbywania poprzedniego wyroku dziennikarka prowadziła strajk głodowy. Została zwolniona w maju 2024 roku.





Zgodnie z danymi RSF, Chiny są państwem, gdzie więzionych dziennikarzy i pracowników mediów jest najwięcej na świecie. W najnowszym światowym rankingu wolności prasy RSF na rok 2025 Chiny zajmują 178. miejsce na 180 sklasyfikowanych państw.

