Pytany na sejmowym korytarzu Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył przypuszczeniom, że PiS będzie starało się obsadzić fotel wicemarszałka Sejmu swoim kandydatem. Dopytywany, czy decyzja na pewno już zapadła, odpowiedział, że tak.

- Po prostu dlatego, że my w tej chwili nie widzimy powodu, aby w tym układzie, który uważam za przestępczy, brać jakikolwiek udział, nawet w istocie pozorny - powiedział.

Dopytywany natomiast, czy funkcja wicemarszałka nie jest istotna dla zwiększenia władzy partii, Kaczyński odparł, że to złudzenie. - To jest jednak pozorne. Natomiast ludzie rzeczywiście bardzo często odbierają obejmowanie takich stanowisk jako udział we władzy. Pozwolę sobie zacytować: "U nas, w mojej wsi, kto u telewizji, ten u władzy" - podsumował.

Zmiana marszałka Sejmu i wybór wicemarszałków

We wtorek Szymon Hołownia kończy sprawowanie funkcji marszałka Sejmu, zgodnie z podpisaną w 2023 roku umową koalicyjną. Posłowie muszą zdecydować o wskazaniu nowego marszałka i wicemarszałków.

Klub parlamentarny Lewicy formalnie zgłosił kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu – poinformował we wtorek rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Sejm na przeprowadzonym we wtorek posiedzeniu dokona też wyboru wicemarszałka lub wicemarszałków izby. Kandydata na wicemarszałka może zgłosić co najmniej 15 posłów. Również wicemarszałka Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

