Od poniedziałku do porannych godzin wtorku w północnej i południowej Polsce obowiązywały ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm prognozowano z kolei w województwie dolnośląskim, w tym także w powiecie Jelenia Góra.

Pierwszy śnieg między Łodzią a Warszawą

Wtorek przyniósł opady deszczu w zachodniej części kraju. W województwie zachodniopomorskim, m.in. w Szczecinie, Świnoujściu i Kołobrzegu, pojawił się deszcz ze śniegiem. Podobnie w Łodzi, Płocku, Warszawie i Lublinie mieszkańcy mogli dostrzec drobne płatki wirujące podczas opadów. Największe szanse na wystąpienie tego zjawiska dotyczyły poranka.

Oprócz tego lokalnie na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym i możliwe burze, w rejonie środkowego wybrzeża wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 1 do 6 st. C. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km/h. Rano na południu i na Pomorzu miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie.

Wieczorem we wtorek temperatura może spaść do -7 st. C na południowym wschodzie, a na pozostałych obszarach przeważnie do -2 st.

Opady śniegu w górach. Ostrzeżenia przed korzystaniem ze szlaków

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego zaapelowały o zachowanie ostrożności na szlakach, gdzie zalega świeży śnieg i występują oblodzenia. W wielu miejscach jest ślisko, co zwiększa ryzyko wywrócenia się i doznania szkód w wyniku upadku.

Osoby wybierające się na trudniejsze przeprawy w Tatrach powinny mieć ze sobą specjalistyczny sprzęt. Chodzi o takie elementy zimowej turystyki jak raki, czekan i kask. Ignorowanie zaleceń może skutkować tragedią. Warto więc uważać także na tatrzańskie stawy, które zaczęły zamarzać - wejście na nie będzie stanowiło duże niebezpieczeństwo.

Część szlaków została zamknięta do odwołania z powodu trwających remontów. Inne remontowane odcinki pozostają dostępne, ale nadal trzeba zachować na nich ostrożność. Utrudnienia występują na zielonym, głównym szlaku w Dolinie Kościeliskiej, gdzie trwa budowa kanalizacji, na żółtym szlaku na odcinku Gronik - Dolina Małej Łąki i na czerwonym na odcinku Zahradziska - Chuda Przełączka.

Prognoza pogody. Większość kraju z zachmurzeniem

Środa z przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie kraju. W centrum zachmurzenie duże, z możliwością wystąpienia opadów deszczu. Lokalnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie wiał słabo, choć w górach jego porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

W czwartek znów zachmurzenie duże z szansą na przejaśnienia. Na wschodzie i Pomorzu możliwe kolejne opady śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -3 do 2 st. C, maksymalna natomiast do 5 st. C. Wiatr słaby, okresami porywisty.





Z kolei w piątek mieszkańcy większości województw będą musieli przygotować się na duże zachmurzenie, temperaturę maksymalną od 0 do 4 st. C i opady deszczu lub deszczy ze śniegiem.

