"Brytyjscy żołnierze otrzymali rozkaz, aby nie omawiać żadnych wrażliwych informacji wojskowych w pojazdach z obawy, że Chińczycy podsłuchują ich rozmowy" - podaje "Daily Mail".

Naklejki trafiły do setek samochodów osobowych i dostawczych należących do tzw. białej floty brytyjskiego Ministerstwa Obrony. "Są wykorzystywane do transportu żołnierzy i sprzętu na ćwiczenia w bazach wojskowych oraz do zadań pomocniczych" - podaje dziennik.

Oprócz zakazu prowadzenia rozmów o poufnej treści w autach pojawiły się także komunikaty zakazujące podłączania do systemów w samochodach jakichkolwiek urządzeń. "Ostrzeżenia zostały umieszczone na deskach rozdzielczych setek pojazdów służbowych używanych w Wielkiej Brytanii i za granicą" - ujawnił dziennik.

MON zaostrza zasady. W tle chińskie podsłuchy

Brytyjski MON podjął decyzję o wprowadzeniu zakazów po rekomendacji służb wywiadowczych. Te w 2023 r. znalazły podsłuch w rządowym samochodzie, którym prawdopodobnie poruszał się ówczesny premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

"Po tym odkryciu wprowadzono kilka nowych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa. Pracownicy ministerstw zostali sprawdzeni pod kątem powiązań z Rosją i Chinami, a w wyniku przeglądu przeprowadzonego przez rząd ministrom zalecono odłączenie urządzeń chińskiej produkcji od głównych sieci komputerowych" - podaje "Daily Mail".

Zagrożenie mają stanowić także same samochody wyprodukowane w Chinach. "Ministerstwo Obrony zakazało wjazdu chińskich pojazdów elektrycznych na tereny wojskowe o znaczeniu strategicznym" - przekazał dziennik.

Decyzję skomentował Mark Francois, odpowiednik ministra obrony w gabinecie cieni torysów. "W końcu niektóre części naszego rządu poważnie traktują zagrożenie chińskim szpiegostwem" - powiedział polityk.

"Możemy uczyć się od Stanów Zjednoczonych, które wprowadziły znacznie surowsze ograniczenia dotyczące chińskich pojazdów i komponentów. W dzisiejszych czasach nieostrożne wypowiedzi mogą kosztować życie" - dodał Francois.

