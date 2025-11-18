Marcin Kierwiński w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

aktualizacja: Polska

Gościem wtorkowego "Graffiti" jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podczas rozmowy nie zabraknie z pewnością pytań o kroki rządu podjęte w związku z aktami dywersji na kolei, które ujawnione zostały w poniedziałek. Transmisja programu w Polsat News, Interii i Polsatnews.pl od godz. 7:40.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Marcin Kierwiński w "Graffiti"

Rozmowę poprowadzi Marcin Fijołek.

 

Więcej odcinków "Graffiti" znajdziecie TUTAJ.

 

ps / polsatnews.pl
