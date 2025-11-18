Marcin Kierwiński w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem wtorkowego "Graffiti" jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podczas rozmowy nie zabraknie z pewnością pytań o kroki rządu podjęte w związku z aktami dywersji na kolei, które ujawnione zostały w poniedziałek. Transmisja programu w Polsat News, Interii i Polsatnews.pl od godz. 7:40.