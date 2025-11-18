"Ledwo został posłem, teraz jest drugą osobą w państwie". Fala komentarzy po wyborze Czarzastego
Włodzimierz Czarzasty został wybrany nowym marszałkiem Sejmu. "Wychowanek postkomunistycznej nomenklatury, jeden z filarów układu III RP. To policzek dla ofiar komunizmu" - skomentował Jacek Sasin. "Włodek. Mój przyjaciel. Marszałek Sejmu" - napisał z kolei Robert Biedroń. Także Sławomir Mentzen odniósł się do wyniku głosowania, załączając do swojego wpisu materiał wideo.
Przed godziną 12.00 kandydatura Włodzimierza Czarzastego została poparta głosami 236 posłów. Sprzeciw wyraziło 209 posłów, natomiast dwóch wstrzymało się. Na sali panowało zamieszanie zarówno przed, jak i po ogłoszeniu wyników. Część osób wyszła, okazując sprzeciw do nominacji lidera Lewicy. W mediach społecznościowych pojawiła się z kolei fala komentarzy.
Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Komentarze polityków
"Marszałkiem Sejmu zostaje Włodzimierz Czarzasty - wychowanek postkomunistycznej nomenklatury, jeden z filarów układu III RP. To policzek dla ofiar komunizmu. Sejm wolnej Polski nie powinien być kierowany przez ludzi PZPR-owskiego chowu, lecz przez tych, którzy ten system obalali" - napisał na X były wicepremier, poseł PiS Jacek Sasin.
Wpis na tej samej platformie zamieścił jeden z liderów Lewicy europoseł Robert Biedroń, który nazwał Czarzastego swoim przyjacielem. "Od 6 lat przewodniczę Lewicy z tym facetem. Zapewniam Was, że to będzie świetny marszałek Sejmu. Gratulacje i powodzenia. Zasłużyłeś" - stwierdził.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zamieściła zdjęcie z panelem do głosowania. "Umowa dotrzymana, nowy rozdział pracy Sejmu rozpoczęty" - opisała.
Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. "Precz z komuną"
"Precz z komuną" - napisał z kolei jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Do wpisu dołączył film przedstawiający komunistyczne symbole i nowego marszałka Sejmu. Ten sam komunikat, jednak z dołączonym wideo z głosowania w Sejmie, przekazał były minister edukacji Przemysław Czarnek.
"Wstyd. Przypomnijmy też jaki słaby mandat poselski ma pan Czarzasty, którego z ostatniego miejsca przegonił w okręgu poseł z tej samej listy - Łukasz Litewka. Człowiek, który ledwo został posłem, jest teraz drugą osobą w państwie" - zareagował poseł PiS Jan Kanthak.
