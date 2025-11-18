Tuż po wyborze na nowego marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział podczas konferencji prasowej, że zamierza być marszałkiem "spokoju, rozsądku oraz dystansu". Podkreślił, iż każda jego decyzja będzie przemyślana. - Będę marszałkiem, który jak podejmie decyzję, najpierw 56 razy pomyśli, bo wolę podejmować rozsądne decyzje, niż szybkie - zaznaczył.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. "Do niczego nie da się mnie zmusić"

Czarzasty zadeklarował także, że zamierza wspierać koalicjantów. - Będę wspierał ten rząd, bo jestem politykiem tej koalicji, Lewicy, inaczej sobie tego nie potrafię wyobrazić. Deklaruję bardzo lojalną współpracę z rządem - powiedział.

Z kolei wzajemne relacje między Sejmem a prezydentem mają "zależeć od obu stron". - Ułożymy sobie je na równoprawnych warunkach współpracy. Jeżeli ta współpraca będzie dobrze się układała, będę zadowolony; jeżeli nie będzie przesłanek do dobrej współpracy - nie będę rozpaczał - stwierdził.

ZOBACZ: Awantura w Sejmie przed wyborem marszałka. Część posłów wyszła z sali

Zaznaczył także, że wszystkie instytucje w równym stopniu biorą odpowiedzialność za państwa i wszyscy pracują dla Polski. - Jestem otwarty na każde działania, ale do niczego nie da się mnie zmusić. Taki jestem - podsumował.

Nowy marszałek Sejmu podziękował też ustępującemu ze stanowiska Szymonowi Hołowni, którego nazwał bardzo dobrym marszałkiem. Jak zauważył, Hołownia "wprowadził wiele rzeczy, które będą kontynuowane". - Nie widzę, powiem szczerze, jakiegokolwiek powodu, żeby z którejkolwiek z tych rzeczy zrezygnować - zaznaczył Czarzasty. Jak dodał, koalicja pokazała trwałość i stabilność.

Włodzimierz Czarzasty: Nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża

Czarzasty, odpowiadając na pytanie dziennikarza, zapewnił, że "nie będzie z sali sejmowej zdejmował krzyża". - Jeszcze raz powtórzę, jestem politykiem Lewicy, która nigdy nie walczyła z wiarą, nigdy nie walczyła i nigdy nie walczyła z wiernymi. Lewica zawsze walczyła o państwo świeckie. Nie uważam, że rozsądnym elementem walki o państwo świeckie jest zdejmowanie krzyża z sali obrad Sejmu - przekazał.

- Tym bardziej że mój przyjaciel Rafał Trzaskowski już raz wymyślił i chciał wprowadzić ten pomysł. W tej chwili już chyba nikt o to nie pyta - dodał.

ZOBACZ: "Ledwo został posłem, teraz jest drugą osobą w państwie". Fala komentarzy po wyborze Czarzastego

Czarzasty odpowiedział również na pytanie o przyśpieszenie prac nad ustawami ważnymi dla Lewicy m.in. tej dotyczącej związków partnerskich. Jak zaznaczył, jego ugrupowanie negocjowało w tej sprawie PSL.

- Ten projekt jest w tej chwili procedowany przez rząd. Będziemy czekali aż, zostanie skierowany do Sejmu. Moim zdaniem, jestem po konsultacji z ministrem Berkiem, będzie to - nawet jestem pewien - w tym roku. (...) Wtedy projekt Lewicy, który jest złożony, zostanie wycofany - oświadczył.

Kandydatura Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu została przegłosowana większością 236 głosów. Przeciw zagłosowało 209 posłów, a dwóch się wstrzymało.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni