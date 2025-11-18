Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał wiceszefa BBN, czy zachowanie polskich służb - w kontekście niedawnego wybuchu na polskiej kolei - było prawidłowe. Jeden z dywersantów został skazany przez sąd w Lwowie za sabotaż przeprowadzony na terytorium Ukrainy.

Mężczyzna najprawdopodobniej przedostał się do Polski przez Białoruś.

Wiceszef BBN o dywersancie. "Mogliśmy o tym wiedzieć"

- Możemy uznać, że korzystał z innego paszportu, ale przecież osoby identyfikuje się nie tylko po nazwisku, ale też po zdjęciu. Zastanawiające jest to, że mimo dobrej współpracy z ukraińskimi służbami, Straż Graniczna nie dysponowała w bazie danych zdjęciem osoby skazanej za akty dywersji na terytorium Ukrainy - powiedział gen. Kowalski.

Jak dodał, strażnicy graniczni powinni tę osobę zatrzymać. Wówczas prowadzący poprosił o sprecyzowanie, czy polskie służby mogły zrobić więcej, żeby zatrzymać tego mężczyznę jeszcze na granicy. - Spodziewam się, że jest to słaba eksploatacja pewnych możliwości po naszej stronie (...). Mogliśmy o tym wiedzieć - odparł wiceszef BBN.

"Bezpieczeństwo powinno być przed zdrowiem"

Prowadzący program dopytywał swojego gościa o kwestię finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków.

- Pieniędzy musi być więcej - stwierdził gen. Kowalski. Bogdan Rymanowski odparł, że pieniędzy brakuje na wiele rzeczy w budżecie m.in. na służbę zdrowia. Dziennikarz zapytał swojego gościa wprost, czy przy obecnej sytuacji międzynarodowej wydatki na służby powinny być traktowane priorytetowo.

- Pierwsze jest bezpieczeństwo państwa - powiedział wiceszef BBN. Na pytanie Rymanowskiego o to, czy bezpieczeństwo powinno być przed zdrowiem odparł: "w pewnym sensie tak".

Atak na polską kolei. Służby znają tożsamość dywersantów

We wtorek rano premier Donald Tusk wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

Po godzinie 13 Donald Tusk wstąpił na sejmową mównicę, by zdać przed posłami sprawozdanie z dotychczasowych ustaleń.

- Intensywna praca służb, policji i prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne. Mówimy o dwóch stwierdzonych aktach dywersji w miejscowości Mika i w okolicy Puław - powiedział Tusk.

- Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury, a także wynika ze współpracy z naszymi służbami sojuszniczymi. Ustalone są ich tożsamości, na wyraźną prośbę prokuratury nie podam państwu imion i nazwisk tych obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili, kiedy mówię do państwa te słowa, prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości jednego lub drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację - poinformował szef rządu.

