Zawarta w listopadzie 2023 roku umowa koalicyjna między KO, Trzecią Drogą i Nową Lewicą przewidziała, że w połowie kadencji Szymon Hołownia zostanie zastąpiony na stanowisku marszałka Sejmu. Kandydatura Włodzimierza Czarzastego musi jeszcze zostać poparta głosami większości posłów.

Czy Włodzimierz Czarzasty powinien zastąpić Szymona Hołownię?

Mimo poparcia koalicjantów w Sejmie, Czarzasty jako marszałek może nie mieć sympatyków wśród wyborców. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy Włodzimierz Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu.

Na tak postawione pytanie 55 proc. osób odpowiedziało, że nie powinien, natomiast pozostałe 45 proc. wyraziło poparcie dla kandydatury lidera Lewicy.

W komentarzu wyników dla "SE" politolog dr Sergiusz Trzeciak wyjaśnił, że ludzie mogą odczuwać pewien dysonans poznawczy. - Poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Hołownia przestał być marszałkiem. Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem - powiedział.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%

Włodzimierz Czarzasty jako kandydat na marszałka Sejmu

Czarzasty będzie pierwszym od 20 lat lewicowym politykiem, który obejmie fotel marszałka. Poprzednim był w 2005 r. Włodzimierz Cimoszewicz, ostatni marszałek Sejmu IV kadencji (2001–2005). W tej samej kadencji marszałkami z ramienia SLD byli także Marek Borowski i Józef Oleksy, przy czym Oleksy pełnił tę funkcję także w latach 1993–1995, w trakcie II kadencji Sejmu.

- Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Chcę wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze. Nasze postulaty będą wprowadzane w życie, bo po to jest partia i formacja, żeby zdobywać władzę - powiedział Czarzasty podczas wieczoru wyborczego 15 października 2023 r.

