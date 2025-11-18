Do zdarzenia doszło w niedzielę na alei Zwycięstwa w Gdańsku. Funkcjonariusze ruchu drogowego z miejskiej komendy zmierzyli prędkość jadącego przed nimi audi, Jego kierowca przekroczył dopuszczalny limit o 58 km/h. Mundurowi dali mu sygnały do zatrzymania, jednak prowadzący auto zignorował je i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę.

Radiowóz ruszył za nim w pościg, nie tracąc pojazdu z pola widzenia. Mężczyzna próbował zgubić policjantów, jadąc kolejno ulicami Jana z Kolna, Marynarki Polskiej i Sucharskiego, a następnie wjeżdżając na drogę ekspresową S7. To właśnie tam został zatrzymany. Po schwytaniu 22-letni Ukrainiec został przebadany na obecność alkoholu i narkotyków - wyniki były negatywne.

Gdańsk. 22-latek z Ukrainy uciekał przed policją. Potężna suma w mandatach

Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało jednak, że nie był to pierwszy taki incydent w wykonaniu młodego mężczyzny. 27 września również nie zatrzymał się do kontroli - tym razem na trasie S6. Został on doprowadzony na komisariat, a następnego dnia usłyszał dwa zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej.

22-latek został już ukarany mandatami w łącznej kwocie 31,5 tys. zł oraz 210 punktami karnymi. Prokurator zastosował wobec niego także zakaz prowadzenia pojazdów, policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł. Sprawa trafi teraz do sądu. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

