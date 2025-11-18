Awantura w Sejmie przed wyborem marszałka. Część posłów wyszła z sali

Przed godz. 11:30 wicemarszałek Piotr Zgorzelski poprosił Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Już w momencie, gdy minister cyfryzacji powstał z miejsca, na sali zaczęły pojawiać się pojedyncze okrzyki: "precz z komuną!"

- Z przyjemnością mam dzisiaj okazję rekomendować pana marszałka Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu - rozpoczął swoje wystąpienie Gawkowski.

Hałas na sali posiedzeń zaczął narastać, a minister zwrócił się do posłów Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że "żadne krzyki tego nie powstrzymają". Wówczas politycy największej partii opozycyjnej zaczęli opuszczać salę.

Awantura przed głosowaniem na marszałka Sejmu. Okrzyki na sali

- Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem dialogu, kultury i odpowiedzialności. I z tą odpowiedzialnością zgłaszam Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu i proszę Wysoką Izbę o poparcie tej kandydatury - mówił Gawkowski w swoim wystąpieniu.

Po otwarciu przez wicemarszałka dyskusji, na mównicy pojawił się wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Jak wskazał, minister cyfryzacji podczas swojej prezentacji pominął szczegóły z życiorysu Czarzastego. Cytował Bronisława Komorowskiego, który krytykował obecność w polityce lidera Nowej Lewicy oraz przypominał jego wypowiedzi na temat płk Jerzego Kuklińskiego.

- Dzisiaj jest 80. rocznica odsłonięcia pomnika "czterech śpiących" - bohaterów armii radzieckiej, komunistów. Być może dlatego, to dzisiaj, w 80. rocznicę mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówi o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim - komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego ma szacunek - wskazywał Czarnek.

- Komunizm jest zakazany konstytucyjnie, nie może być pan marszałkiem Sejmu - podsumował swoją wypowiedź były minister edukacji.

