Awantura w Sejmie przed wyborem marszałka. Część posłów wyszła z sali

Polska Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

"Precz z komuną" - skandowała część posłów, gdy z mównicy sejmowej Krzysztof Gawkowski przedstawiał kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. W geście protestu politycy Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę sejmową.

Sala sejmowa podczas obrad, z posłami siedzącymi na swoich miejscach. Na pierwszym planie widać fragment mównicy, przy której stoi przemawiający mężczyzna.
Polsat News
Posłowie PiS opuścili salę sejmową przed głosowaniem na marszałka Sejmu

Przed godz. 11:30 wicemarszałek Piotr Zgorzelski poprosił Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Już w momencie, gdy minister cyfryzacji powstał z miejsca, na sali zaczęły pojawiać się pojedyncze okrzyki: "precz z komuną!"

 

- Z przyjemnością mam dzisiaj okazję rekomendować pana marszałka Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu - rozpoczął swoje wystąpienie Gawkowski.

 

Hałas na sali posiedzeń zaczął narastać, a minister zwrócił się do posłów Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że "żadne krzyki tego nie powstrzymają". Wówczas politycy największej partii opozycyjnej zaczęli opuszczać salę.

Awantura przed głosowaniem na marszałka Sejmu. Okrzyki na sali

- Włodzimierz Czarzasty jest człowiekiem dialogu, kultury i odpowiedzialności. I z tą odpowiedzialnością zgłaszam Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu i proszę Wysoką Izbę o poparcie tej kandydatury - mówił Gawkowski w swoim wystąpieniu.

 

Po otwarciu przez wicemarszałka dyskusji, na mównicy pojawił się wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Jak wskazał, minister cyfryzacji podczas swojej prezentacji pominął szczegóły z życiorysu Czarzastego. Cytował Bronisława Komorowskiego, który krytykował obecność w polityce lidera Nowej Lewicy oraz przypominał jego wypowiedzi na temat płk Jerzego Kuklińskiego.

 

- Dzisiaj jest 80. rocznica odsłonięcia pomnika "czterech śpiących" - bohaterów armii radzieckiej, komunistów. Być może dlatego, to dzisiaj, w 80. rocznicę mamy wybrać Włodzimierza Czarzastego, który mówi o Kuklińskim, że to jest zdrajca, a o Jaruzelskim - komunistycznym zbrodniarzu, mówi, że to jest człowiek, do którego ma szacunek - wskazywał Czarnek.

 

- Komunizm jest zakazany konstytucyjnie, nie może być pan marszałkiem Sejmu - podsumował swoją wypowiedź były minister edukacji.

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Waldemar Żurek: Prezydent wchodzi na drogę łamania konstytucji, możliwy Trybunał Stanu
Czytaj więcej
POLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 