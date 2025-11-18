Informacja o zdarzeniu w szkole podstawowej w Gójsku (woj. mazowieckie) wpłynęła do powiatowej komendy policji w poniedziałek po południu. Według ustaleń funkcjonariuszy 36-letni mieszkaniec gminy Szczutowo przeszkadzał w przebiegu spotkania, zachowując się w sposób agresywny.

- Ojciec dziecka uczęszczającego do tej szkoły zachowywał się niewłaściwie, w związku z czym został poproszony o opuszczenie spotkania. To wzbudziło u tego mężczyzny agresję i na szkolnym korytarzu uderzył w twarz jedną z matek uczniów oraz popchnął dyrektorkę szkoły, która się przewróciła i doznała obrażeń - przekazała polsatnews.pl st. asp. Katarzyna Krukowska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Szkoła w Gójsku pod Sierpcem. Matka ucznia i dyrektorka trafiły do szpitala

Poszkodowane kobiety trafiły na badanie do szpitala, gdzie stwierdzono u nich ogólne potłuczenia. Wieczorem w poniedziałek zostały zwolnione do domu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się opisywanego czynu.

- Policjanci dowiedzieli się, że uszkodził też na terenie parkingu szkolnego dwa pojazdy - poinformowała st. asp. Krukowska. W rozmowie z Interią dodała, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Trwają czynności, zbierany jest materiał dowodowy, żeby przedstawić sprawcy zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, uszkodzenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, o charakterze chuligańskim - w takim kierunku będzie zmierzało śledztwo.

