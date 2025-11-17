Wielkie zmiany w ortografii coraz bliżej. Co się zmieni?

Rada Języka Polskiego opublikowała komunikat, w którym informuje, że od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywać zaktualizowane zasady ortografii. Ma to doprowadzić m.in. do uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów oraz połączeń.

Nowe zasady ortografii. Zalecenia Rady Języka Polskiego

Wśród zmian znalazła się nowa zasada pisowni wielką literą określeń mieszkańców miast, dzielnic, osiedli i wsi. Przykładowe formy to: Warszawianin lub Nowohucianin. Zarówno mała, jak i wielka litera będą dopuszczalne w przypadku nieoficjalnych nazw etnicznych (angol i Angol).

Od nowego roku poprawne stanie się zapisywanie dużą literą zarówno (jak obecnie) nazw firm, marek i modeli poszczególnych wyrobów przemysłowych, jak i pojedynczych produktów (auto marki Fiat i jadący niebieski Fiat).

Rada zajęła się również przymiotnikami tworzonymi od nazw osobowych, zakończonymi na -owski. Powinny one rozpoczynać się małą literą, np. dramat szekspirowski albo konkurs chopinowski. Natomiast dla przymiotników utworzonych od imion i nazwisk akceptowane będą oba warianty (Jackowe dzieci/jackowe dzieci, poezja Miłoszowa/poezja miłoszowa).

Modyfikacje dotyczą także nazw miejsc. Wyraz "ulica" wciąż będzie pisany małą literą, natomiast elementy takie jak "aleja", "plac" czy "pałac" - wielką. Przykłady to: Park Kościuszki, Aleja Róż czy Most Poniatowskiego. Podobne zasady obejmą wszystkie człony (poza przyimkami i spójnikami) w wielowyrazowych nazwach lokali gastronomicznych lub usługowych (Hotel pod Różą, Bar Flisak, Teatr Wielki).

Uczniowie mogą odetchnąć. Nowe i stare zasady do 2030

W przypadku wyróżnień poprawna będzie pisownia wielką literą wszystkich członów, poza przyimkami, spójnikami lub wyrazami takimi jak "imienia". Dotyczy to np. nagród (Nagroda Rektora za Wybitne Osiągnięcia Naukowe), tytułów (Honorowy Obywatel Miasta Krakowa) czy odznaczeń (Medal za Długoletnią Służbę).

Łącznie zmian jest jedenaście, a dotyczą m.in.:

sposobu zapisu cząstek niby- i quasi-, pisowni nie- z przymiotnikami i przysłówkami (łącznej także w stopniu wyższym i najwyższym, np. nienajmilszy)

zasad dodawania członu pół-.

Przyswojenie nowych reguł może być wyzwaniem dla uczniów. Dlatego Centralna Komisja Egzaminacyjna zaakceptuje zarówno nowe, jak i stare formy aż do 2030 r.

