W wywiadzie dla Mathiasa Dopfnera, prezesa grupy medialnej Axel Springer, Viktor Orban otwarcie uderzył w postawę krajów unijnych. Według niego finansowanie Ukrainy w czasie trwającej wojny z Rosją "zabija Unię Europejską gospodarczo, finansowo" i oznacza "po prostu szaleństwo".

Autorzy dziennika "Politico" - którzy cytowali wywiad z węgierskim premierem - zauważyli, że Węgry wielokrotnie wykazywały inicjatywę powstrzymania sankcji wobec Rosji, w tym zwolnienia jej z amerykańskich taryf dotyczących kupowania ropy naftowej.

Premier Węgier o przewadze Rosji nad Ukrainą

- Już spaliliśmy 185 miliardów euro, a... Naszym celem jest spalić jeszcze więcej. Więc finansujemy kraj, który nie ma szans wygrać wojny - mówił Orban.

Ponadto węgierski lider wyraził przekonanie, że przywódcy UE celowo przeciągają wojnę w Ukrainie, aby zdobyć czas na wypracowanie lepszej pozycji negocjacyjnej. - Błędne, całkowicie błędne - stwierdził, dodając, że "sytuacja i czas są lepsze dla Rosjan niż dla nas".

Orban przekonywał też, że to Stany Zjednoczone powinny negocjować z Rosją, a dopiero później także Europejczycy. Zasugerował, że Unia Europejska musi dostosować się do strategii Donalda Trumpa.

Orban: Tylko cud pozwoli Ukrainie odzyskać te tereny

Europa - zdaniem Orbana - powinna podchodzić do stosunków z Ukrainą, opierając się na "europejskim interesie". - Nie jestem zainteresowany (tym, czy Moskwa wygra, czy przegra - red.), ale przyszłością europejskich krajów - dodał.

Premier Węgier odniósł się także do opinii na temat potencjalnych następstw wojny Rosji z Ukrainą. Ocenił, że "jeśli nie zdarzy się cud", Kreml podtrzyma okupację wschodniego terytorium Doniecka. Był jednak przekonany, że mimo wszystko Władimir Putin nie zdecyduje się zaatakować NATO czy UE, ponieważ "jesteśmy o wiele silniejsi".

- (Powinno powstać powojenne) porozumienie pokojowe, które stabilizuje granice, niezależnie od tego, czy są one uznawane przez społeczność międzynarodową, czy nie - powiedział.

