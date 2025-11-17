"Wyrażamy solidarność z przyjazną Polską po sabotażu na polskich kolejach" - napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Minister dodał, iż Ukraińcy liczą na to, że śledztwo przyniesie odpowiedzi. Zadeklarował także gotowość do pomocy, jeśli Kijów zostanie o to poproszony.

Sybiha wskazał, że mógł to być kolejny rosyjski atak hybrydowy, mający na celu przetestowanie reakcji. Jego zdaniem, jeśli udział Rosjan zostanie potwierdzony, to reakcja powinna być zdecydowana.

Our solidarity with friendly Poland following an act of sabotage on Polish railways. We hope investigation will provide answers and we also stand ready to assist if called upon. Could have been another hybrid attack by Russia — to test responses. If true, they need to be strong. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2025

Akty dywersji na kolei. Wszczęto postępowanie

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

Również w niedzielę, po godzinie 21:00, skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław. Nikt nie ucierpiał, doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów.

Premier Donald Tusk był na miejscu zdarzenia w poniedziałek rano. "Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapewnił Tusk.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przyznał na konferencji prasowej, że "mamy do czynienia z dwoma aktami dywersji", odnosząc się do incydentu w miejscowości Mika. Doszło tam do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe.

- Zabezpieczono bardzo obfity materiał dowodowy, który pozwoli na bardzo szybką identyfikację sprawców tego haniebnego aktu dywersji - przekazał minister Kierwiński, podając za przykład monitoring z okolicznych kamer.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że "od samego początku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w czynnościach, oględzinach, bo prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie".

- Został powołany specjalny zespół prokuratorów (...), wszczęto już postępowanie przygotowawcze, na tym etapie niejawne - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

