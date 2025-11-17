Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, na jednej z najpopularniejszych plaż kenijskiego wybrzeża - Diani Beach w hrabstwie Kwale.

Jak poinformował serwis thekenyandiaspora.com, grupa polskich turystów korzystała z uroków plaży, kiedy niespodziewanie nadciągnęła silna fala. Żywioł porwał jedną z kobiet, która mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie przeżyła.

Tragedia podczas wakacji w Kenii. Nie żyje Polka

Zmarła była obywatelką Polski. Do Kenii przyleciała zaledwie dzień wcześniej, planując dwutygodniowy wypoczynek. Jej ciało zostało odnalezione i wyłowione z wody niedługo po incydencie. Lokalne służby oraz policja prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii.

Kenia od lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych w Afryce Wschodniej - przyciąga dziką naturą, egzotycznymi miastami i malowniczymi plażami. Jednak mimo popularności kurortów, w ostatnim czasie władze odnotowują niepokojący wzrost liczby utonięć, szczególnie wśród turystów.

Według lokalnych mediów tylko w ostatnich dniach doszło do kilku podobnych tragedii, m.in. w hrabstwach Mombasa oraz Homa Bay. Służby zwracają uwagę, że zmienne warunki pogodowe, silne prądy i brak ostrożności zwiększają ryzyko niebezpiecznych sytuacji w wodzie.

Bezpieczne wakacje w Kenii. Służby apelują o ostrożność

W odpowiedzi na narastający problem kenijskie władze zapowiadają zwiększenie liczby patroli bezpieczeństwa na plażach. Zachęcają również turystów do korzystania z kąpielisk strzeżonych oraz pływania wyłącznie pod opieką doświadczonych przewodników.

Służby przypominają, że nawet w popularnych i często odwiedzanych kurortach nie wolno lekceważyć siły oceanu. Każdy wypoczywający powinien zachować wzmożoną ostrożność i stosować się do zaleceń ratowników.

Policja prowadzi dochodzenia we wszystkich ostatnich przypadkach utonięć. Władze podkreślają, że ich celem jest zarówno ustalenie przyczyn tragedii, jak i zwiększenie bezpieczeństwa osób wypoczywających na kenijskim wybrzeżu.

