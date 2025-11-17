"Mustela putorius. Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski" - z takim drapieżnym ssakiem prok. Ewa Wrzosek zestawiła zdjęcie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W swoim wpisie na platformie X dodała również, że zwierzę takie "dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta". "Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia. Ilustracja poglądowa - przypadkowa" - podsumowała opis, pod którym znalazła się fotografia Ziobry.

Odpowiedź Waldemara Żurka na wpis prokurator Ewy Wrzosek

- Ja osobiście w ogóle nie posługuję się takimi porównaniami i takim językiem - zareagował Waldemar Żurek, pytany w poniedziałkowym "Graffiti" o to, czy jego bliska współpracowniczka powinna publikować wpisy o takiej treści.

- Porozmawiam z panią prokurator na ten temat. Ale mamy różne temperamenty i ja szanuję też to, że czasem są tak zwani harcownicy, którzy pozwalają sobie na więcej. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego podejścia, nie dokonuję takich wpisów. Zwrócę pewnie pani prokurator uwagę - zapewnił minister.

.@w_zurek: Sprawa @ZiobroPL stała się przedmiotem politycznej afery. A to ściganie podejrzanego@marcinfijolek: A wpisy jak @e_wrzosek, które są interpretowane jako dowód na polityczne tło?@w_zurek: Porozmawiam z nią na ten temat, ale szanuję to, że są harcownicy. @katarynaaa pic.twitter.com/Ukv1MFdT6d — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) November 17, 2025

Żurek: Kwestia pewnie jakiegoś rodzaju żartu

Wpis Wrzosek skomentowała wcześniej blogerka Kataryna. Stwierdziła, że takie zachowanie to "kolejny dowód do kolekcji, jak obrońca Ziobro będzie potrzebował argumentów, że Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce".

Po przytoczeniu tej opinii przez prowadzącego "Graffiti" Marcina Fijołka minister ocenił, że to jest "kwestia pewnie jakiegoś rodzaju żartu". - I myślę, że on wynika jednak z tego, co mamy nagrane na wielu filmikach z czasów ministra Ziobry, który mówił: "Białe kołnierzyki, nie wolno zasłaniać się immunitetem, nie ma świętych krów, wszyscy są równi wobec prawa".

Zdaniem Żurka obecna postawa Ziobry prowokuje do wypowiedzi w stylu komentarza Ewy Wrzosek. - Ale ja mam tutaj zupełnie inne podejście - podkreślił.

