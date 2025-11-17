W poniedziałek wieczorem na elewacji Pałacu Prezydenckiego wyświetlono grafikę przedstawiają orła na tle biało-czerwonej flagi. Opatrzona została napisem "Do boju Polsko!".

"Dziś mecz Malta-Polska. Tymczasem na Pałacu Prezydenckim wyświetlona została wyjątkowa iluminacja" - napisał na platformie X szef Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Szefernaker.

Dziś mecz Malta-Polska. Tymczasem na Pałacu Prezydenckim wyświetlona została wyjątkowa iluminacja 🇵🇱

Ogromny transparent z taką treścią miał pojawić się również na niedawnym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Ostatecznie do tego nie doszło.

Zamieszanie podczas meczu Polska - Holandia

Przypomnijmy, że 14 listopada przed meczem Polska - Holandia służby zablokowały wniesienie na obiekt m.in. wspomnianej oprawy, która miała zostać zaprezentowana podczas spotkania. Część kibiców skarżyła się też na problemy z wejściem na stadion.

Po tych wydarzeniach zawrzało na trybunach. W drugiej połowie ze strony miejsc zajmowanych przez najbardziej fanatycznych kibiców na murawę poleciały odpalone race, przez co spotkanie musiało zostać przerwane na kilka minut. Po chwili kibice umiejscowieni za jedną z bramek opuścili trybuny, a mecz został wznowiony.

Takie zdarzenie już dawno nie miało miejsca na spotkaniu drużyny narodowej, zwłaszcza w kraju.

"Nie ma naszej zgody". PZPN zareagował na zachowanie kibiców

Na awanturę w trakcie meczu zareagował Polski Związek Piłki Nożnej. Organizacja wydała oświadczenie, w którym potępiła zachowanie kibiców.

"W związku z wydarzeniami na trybunach, do których doszło podczas meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym w Warszawie, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo oświadcza, że nie akceptuje zachowań łamiących prawo na stadionie. W szczególności nie ma naszej zgody na odpalanie i rzucanie rac - są to działania niedopuszczalne i nie będą przez nas tolerowane" - przekazała federacja w oświadczeniu.

"Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych. Wszystkie te kwestie zostaną poddane szczegółowej analizie po zakończonym meczu" - wskazał PZPN.

Jednocześnie związek podziękował "wszystkim kibicom, którzy w dobrej atmosferze wspierali reprezentację".

