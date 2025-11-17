Słup ognia na krakowskim osiedlu. Doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej
Słup ognia, o wysokości ok. 20 metrów, uniósł się na terenie przy ul. Komandosów w Krakowie - poinformowała małopolska straż pożarna. Doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia. Na miejsce wezwano m.in. pogotowie gazowe, które przystąpiło do naprawy sieci.
Według informacji przekazanych Interii przez kpt. Huberta Ciepłego, rzecznika prasowego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, wyciek gazu ujawniono w poniedziałek około godziny 4.00 na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie.
Tam, gdzie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej, pojawił się - jak szacuje straż - 20-metrowy słup ognia.
Słup ognia w Krakowie. Rozszczelnienie instalacji gazowej
Na miejsce wezwano pogotowie gazowe i sześć zastępów straży pożarnej. "Strażacy zabezpieczyli teren, wyznaczyli strefę zagrożenia, rozstawili kurtyny wodne i monitorują stężenia gazu" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Strażacy uspokoili, że sytuacja jest pod kontrolą. Zaapelowano do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Działania na terenie w pobliżu miejsca awarii mogą potrwać kilka godzin.
Wyciek gazu. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi
W późniejszej rozmowie z mediami rzecznik KM PSP w Krakowie bryg. Paweł Karpowicz dodał, że słup ognia pojawił się na ogródkach działkowych. Miejsce to jest chętnie wybierane na spacery, ale znajduj się w bezpiecznej odległości od głównych dróg dojazdowych.
- Na miejscu są gazownicy, którzy prowadzą prace polegające na odkopaniu rurociągu i będą starali się zacisnąć ten zawór. Natomiast strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, dogaszają rzeczy, które się zapalają od tego ognia. Czekamy na dalsze decyzje - powiedział.
Jak dodał, gaz wypala się i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. - Nie ma większych utrudnień dla mieszkańców - podkreślił.
