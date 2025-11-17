W gabinetach lekarskich pojawia się coraz więcej dzieci z infekcjami dróg oddechowych. Jest to typowe zjawisko o tej porze roku, na które wpływają nie tylko warunki pogodowe, ale również częste kontakty z rówieśnikami w szkołach i przedszkolach. Ryzyko zachorowania można ograniczyć, wprowadzając kilka prostych nawyków.

Dieta i aktywność fizyczna to podstawa odporności

Jednym z kluczowych elementów budowania odporności jest odpowiednia dieta. Zaleca się spożywanie pięciu porcji warzyw i owoców dziennie, które powinny stanowić połowę każdego posiłku - podkreśla pediatra dr Claire McCarthy na łamach Harvard Health Publishing.

Warto również sięgać po produkty pełnoziarniste, chude białko (np. drób, ryby) oraz nabiał. Z kolei przetworzona żywność, nadmiar cukru i niezdrowe tłuszcze nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu układu immunologicznego.

Ważna jest także codzienna aktywność fizyczna. Ekspertka podkreśla, że niekoniecznie chodzi tu o uprawianie sportu czy chodzenie na siłownię. W tej kwestii wskazany jest zdrowy rozsądek. Godzina spędzona na placu zabaw czy przeznaczona na spacer też będzie korzystna. Z drugiej strony, jeśli dziecko trenuje jakąś dyscyplinę, trzeba mieć na uwadze, że nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do wypalenia i kłopotów z odpornością.

Warto też pamiętać o tym, jak na radzenie sobie z zakażeniami wpływa stres. Stąd konieczność umożliwienia wykonywania ulubionych czynności, a także spędzania czasu i rozmowy w gronie najbliższych.

Wyspane dziecko będzie zdrowsze

Jakościowy sen to kolejny filar odporności. Dzieci i młodzież potrzebują odpowiedniej ilości wypoczynku, by ich organizmy mogły prawidłowo funkcjonować. Dr McCarthy przypomina, że niemowlęta powinny spać 12–16 godzin na dobę, a nastolatkowie od 8 do 10 godzin. Pomocne są ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem przed snem oraz stały harmonogram dnia, sprzyjający regularnemu wysypianiu się.

Nie można też zapomnieć o szczepieniach, zarówno tych z obowiązkowego kalendarza, jak i dawkach preparatów przeciw grypie lub COVID-19, zapewnianych w sezonie zachorowań. Warto też przypominać dziecku o zasadach higieny, takich jak regularne mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami chorymi oraz zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu czy kichania.

