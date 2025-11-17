Władze rumuńskie poinformowały w poniedziałek, że w wyniku nocnego ataku na Ukrainę, rosyjski dron uderzył w statek zacumowany w porcie rzecznym miasta Izmaił na Dunaju. Gaz ziemny LPG na jego pokładzie stanął w płomieniach.

Ze względu na "bliskość statku do terytorium Rumunii i charakter jego ładunku" władze nakazały ewakuację wsi Plauru, położonej po drugiej stronie rzeki.

Władze Rumunii ewakuowały wieś. Rosyjski dron uderzył w statek z gazem

"Trwająca ewakuacja była środkiem zapobiegawczym" - poinformowały służby ratownicze w komunikacie prasowym.

AFP poinformowało, że przed ewakuacją mieszkańcy otrzymali na swoje telefony komórkowe ostrzeżenia o możliwym spadaniu przedmiotów na ziemię po rosyjskim ataku. "Dzisiaj... wydano komunikat RO-ALERT dla obszaru Plauru ze względu na bezpośrednie zagrożenie wybuchem" - poinformowały władze, dodając, że ruch drogowy i morski w tym obszarze został wstrzymany.

Według rumuńskiego ministerstwa obrony "nie wykryto żadnych nieuprawnionych wtargnięć do krajowej przestrzeni powietrznej" po tym, jak "siły Federacji Rosyjskiej zaatakowały obszary Ukrainy w pobliżu granicy rzecznej z Rumunią".

Wojna na Ukrainie. Bukareszt wezwał ambasadora Rosji

W piątek rumuńskie MSZ ogłosiło wezwanie ambasadora Rosji po tym, jak w nocy z 10 na 11 listopada na terytorium tego kraju członkowskiego NATO spadły fragmenty drona.

"Przedstawiono mu namacalne, obszerne i solidne dowody naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez bezzałogowy statek powietrzny należący do rosyjskich sił zbrojnych" - podano w komunikacie prasowym.

Rosyjska ambasada w Bukareszcie nazwała wezwanie "teatralnym wydarzeniem" w wiadomości opublikowanej na Telegramie, odrzucając "wszelkie spekulacje na temat rzekomego celowego naruszenia integralności terytorialnej Rumunii i wszelkich zagrożeń dla jej bezpieczeństwa ze strony Rosji".

Rosja w nocnym ataku z 10 na 11 listopada wykorzystała łącznie 119 dronów, w tym Shahedy i Gerbery. Największe szkody odnotowano wówczas w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim, odeskim i dniepropietrowskim.

