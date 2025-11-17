Po emisji reportażu "Polowanie na kasę" w Polsat News 16 listopada 2025 r. Polski Związek Łowiecki wydał oficjalne oświadczenie, w którym jednoznacznie potępił wszelkie przypadki łamania prawa i nieetycznych praktyk podczas polowań.

Materiał stacji ujawnił sytuacje, w których osoby nieposiadające pozwolenia na broń miały brać udział w polowaniach komercyjnych.

Polski Związek Łowiecki reaguje po reportażu Polsat News. "Kłusownictwo jest karalne"

Związek przypomniał, że na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami polować może wyłącznie osoba posiadająca ważne pozwolenie na broń. Dodatkowo polowania, nawet jeżeli komercyjne, odbywają się w ramach rocznych planów łowieckich, i plany te nie mogą być przekroczone.

"Umożliwienie polowania osobom nieposiadającym pozwolenia na broń jest niezgodne z prawem, a osoby popełniające taki czyn i przyzwalające na to, trzeba wprost nazwać kłusownikami. Kłusownictwo jest karalne i PZŁ stanowczo sprzeciwia się takim praktykom" - przekazano w komunikacie zarządu.

Jak dodano, ujawnienie informacji z materiału powinno skutkować podjęciem działań przez odpowiednie służby, z którymi Polski Związek Łowiecki zadeklarował "aktywną współpracę".

"Naszym celem jest wyeliminowanie sytuacji jakiegokolwiek łamania prawa przez osoby udzielające zgody na udział w polowaniach osób do tego nieuprawnionych, a także wszelkich innych działań niezgodnych z polskim prawem, a w szczególności Prawem łowieckim oraz wewnętrznymi regulacjami Związku" - podkreślono.

Polowania bez pozwolenia na broń. Polski Związek Łowiecki zapowiada działania

W reakcji na ustalenia dziennikarzy zebrał się Zarząd Główny PZŁ, który ogłosił pakiet działań naprawczych. Wśród nich znalazły się:

skierowanie zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa udostępnienia broni palnej osobom bez pozwolenia,

wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości,

przeprowadzenie kontroli we wszystkich Ośrodkach Hodowli Zwierzyny podlegających PZŁ,

zobowiązanie Zarządu Okręgowego w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w kołach łowieckich prowadzących polowania komercyjne,

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które naruszyły przepisy.

PZŁ podkreślił, że każdy pojedynczy przypadek łamania prawa będzie traktowany z całą surowością. Związek zapowiedział również pełną współpracę z organami ścigania w celu zwalczania kłusownictwa i innych przestępstw łowieckich.

"Ubolewamy jednocześnie nad tym, że sytuacje te godzą w wizerunek myśliwych, którzy wykonują swoją działalność z zaangażowaniem, poszanowaniem prawa i regulaminów" - dodano.

