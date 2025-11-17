Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu, przewodniczącym Rady Naczelnej PSL Piotrem Zgorzelskim. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Piotr Zgorzelski w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części programu Bogdan Rymanowski porozmawiał z ekspertem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i byłym szefem Agencji Wywiadu pułkownikiem Grzegorzem Małeckim oraz z prof. Stanisławem Żerko - analitykiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
