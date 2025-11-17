Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w poniedziałek ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu mającego kontakt z żywnością: nylonowego podbieraka do pierogów.

ZOBACZ: Seria ostrzeżeń GIS. Jeden z produktów szczególnie niebezpieczny

Podczas kontroli urzędowej stwierdzono, że produkt wykazuje migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) - substancji chemicznych, które mogą przenikać do żywności i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

GIS wycofuje podbierak do pierogów. Szczegółowe informacje o produkcie

Dane produktu objętego ostrzeżeniem:

Nazwa produktu : Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75″ (30 cm) Strefa Biznesu+1

: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75″ (30 cm) Strefa Biznesu+1 Numer partii / kod kreskowy : 5907354177103 Gazeta Prawna+1

: 5907354177103 Gazeta Prawna+1 Importer : ROZETTE Sp. z o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa Tysol

: ROZETTE Sp. z o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa Tysol Dystrybutor : P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski Tysol

: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski Tysol Kraj pochodzenia: Chiny

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami produkt został natychmiast wycofany z obrotu, a w sklepach mają pojawić się specjalne komunikaty ostrzegające klientów.

ZOBACZ: Partia chrupek kukurydzianych wycofana ze sprzedaży. Pilny komunikat GIS

Konsumenci, którzy posiadają ten podbierak w domu, powinni natychmiast zaprzestać jego używania. Zaleca się także kontakt ze sklepem w celu zwrotu produktu lub uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne. Czym są?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) to grupa związków chemicznych, które powstają m.in. podczas produkcji barwników i niektórych tworzyw sztucznych. Mogą pojawiać się w materiałach mających kontakt z żywnością, szczególnie w przypadku barwionych lub niewłaściwie stabilizowanych plastików.

Choć nie występują naturalnie w żywności, mogą do niej migrować, jeśli produkt wykonany z tworzywa nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa. PAA obejmują kilkadziesiąt substancji, z których część została uznana za potencjalnie rakotwórcze lub mutagenne.

GIS ostrzega przed podbierakiem do pierogów, który może zagrażać zdrowiu

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni