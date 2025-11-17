Pilne ostrzeżenie GIS. Niebezpieczne substancje w podbieraku do pierogów
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dla konsumentów. Z rynku natychmiast wycofywany jest produkt używany do przygotowywania pierogów, w którym stwierdzono obecność niebezpiecznych substancji mogących przenikać do żywności. GIS apeluje, by nie używać wadliwego przyboru kuchennego i zwrócić je do sklepu.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał w poniedziałek ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu mającego kontakt z żywnością: nylonowego podbieraka do pierogów.
Podczas kontroli urzędowej stwierdzono, że produkt wykazuje migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) - substancji chemicznych, które mogą przenikać do żywności i stanowić zagrożenie dla zdrowia.
GIS wycofuje podbierak do pierogów. Szczegółowe informacje o produkcie
Dane produktu objętego ostrzeżeniem:
- Nazwa produktu: Podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75″ (30 cm)
- Numer partii / kod kreskowy: 5907354177103
- Importer: ROZETTE Sp. z o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa
- Dystrybutor: P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski
- Kraj pochodzenia: Chiny
W związku z wykrytymi nieprawidłowościami produkt został natychmiast wycofany z obrotu, a w sklepach mają pojawić się specjalne komunikaty ostrzegające klientów.
Konsumenci, którzy posiadają ten podbierak w domu, powinni natychmiast zaprzestać jego używania. Zaleca się także kontakt ze sklepem w celu zwrotu produktu lub uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne. Czym są?
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA) to grupa związków chemicznych, które powstają m.in. podczas produkcji barwników i niektórych tworzyw sztucznych. Mogą pojawiać się w materiałach mających kontakt z żywnością, szczególnie w przypadku barwionych lub niewłaściwie stabilizowanych plastików.
Choć nie występują naturalnie w żywności, mogą do niej migrować, jeśli produkt wykonany z tworzywa nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa. PAA obejmują kilkadziesiąt substancji, z których część została uznana za potencjalnie rakotwórcze lub mutagenne.
