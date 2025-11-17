Śnieg w Polsce od kilku tygodni pojawia się w wyższych partiach gór i na terenie powiatów przy południowej granicy. Według najnowszej prognozy synoptyków IMGW obecnie jednak z intensywnymi opadami śniegu powinni liczyć się mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Gdzie spadnie śnieg w Polsce? Ostrzeżenia dla kilku powiatów

Dla powiatów lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego i Jeleniej Góry wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi od 70 do 80 proc.

"Na obszarach powyżej 700 metrów n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm" - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia obowiązywać będą w poniedziałek (17 listopada) od godz. 7.00 do godz. 19.00.

Śnieg i marznący deszcz. Mogą pojawić się oblodzenia

Poważniejsza sytuacja, zwłaszcza dla kierowców, może dotknąć mieszkańców Bielska-Białej, Nowego Sącza i Krosna. Tam spodziewane są z kolei intensywne opady deszczu.

"Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm" - podał instytut.

IMGW wydał alert pierwszego stopnia w związku z ryzykiem oblodzenia na drogach. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. Temperatura minimalna wyniesie około -4 st. C, natomiast temperatura minimalna przy gruncie spadnie do -6 st. C.

Ostrzeżenie dla części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje od godz. 16.00 w poniedziałek do godz. 9.00 we wtorek.

Jak przekazali synoptycy, w nocy z poniedziałku na wtorek wiatr nad morzem i wysoko w Karpatach osiągnie porywy do 65 km/h, a w Sudetach do 85 km/h i będzie powodować zawieje oraz zamiecie śnieżne.

