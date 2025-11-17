Malijski trener piłkarzy Nigerii Eric Chelle zarzucił rywalom z Demokratycznej Republiki Konga praktykowanie voodoo podczas serii rzutów karnych w niedzielnym finale afrykańskiego turnieju barażowego o udział w podobnej rywalizacji interkontynentalnej w eliminacjach do mistrzostw świata.

Będące faworytem "Super Orły" niespodziewanie przegrały finał turnieju w Rabacie (Maroko) w konkursie "jedenastek" 3:4 i straciły szanse występu w przyszłorocznym mundialu.

Trener piłkarzy Nigerii oskarża rywala: Wygrali dzięki voodoo

Selekcjoner Nigerii Eric Chelle zarzucił rywalom, że w trakcie serii rzutów karnych przy każdym strzale jeden z członków kongijskiego sztabu... praktykował voodoo. Jak tłumaczył, robił to z wodą bądź czymś podobnym.

- Robił to za każdym razem, dlatego byłem po meczu trochę zdenerwowany - tłumaczył na platformie X Chelle swoją reakcję, gdy zaraz po zakończeniu konkursu karnych wyraźnie wzburzony ruszył w stronę ławki rezerwowych przeciwnego zespołu.

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

Voodoo to jedna z afrykańskich religii, często jednak utożsamiana z czarną magią i duchami.

Nigerii po raz drugi z rzędu zabraknie w Mistrzostwach Świata. Z kolei piłkarze Demokratycznej Republiki Konga w marcu 2026 wystąpią w barażach międzykontynentalnych, gdzie łącznie sześć reprezentacji powalczy o dwie przepustki do mundialu.

Bezpośredni awans z Afryki zapewniły sobie: Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka i Republika Południowej Afryki.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni