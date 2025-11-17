"W sprawie aktu dywersji na kolei. Według moich źródeł ładunki musiały być dwa - jednak zostały podłożone w sposób, który uniemożliwiał faktyczne wykolejenie składu" - przekazał Michał Stela.

Dziennikarz specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa dodał, że jego nieoficjalne źródła są przekonane o błędzie popełnionym przez sabotażystów.

Wysadzenie torów kolejowych. Dwa scenariusze na stole

"Rzecz jasna nie będę wskazywać, co konkretnie zrobiono źle, ale moje źródła są przekonane, że popełniono błąd" - doprecyzował Stela.

Jego zdaniem na stole leżą dwa scenariusze. Jeden z nich zakłada, że sprawcy ataku chcieli "wywołać zamęt".

"Czy też (na szczęście) wykonanie dywersji po prostu 'spaprano'" - dodał dziennikarz.

Dywersja na kolei. Wysadzono tory

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

Również w niedzielę, po godzinie 21:00, skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław. Nikt nie ucierpiał, doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów.

Premier Donald Tusk był na miejscu zdarzenia w poniedziałek rano.

"Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapewnił Tusk na platformie X.

Szef rządu ogłosił też, że we wtorek (18 listopada) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Udział w spotkaniu wezmą dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego.

