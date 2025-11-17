Gościem poniedziałkowego wydania "Najważniejszych pytań" był dr Paweł Grzesiowski. Jednym z poruszanych wątków były akty dywersji dokonane w Polsce. Prowadzący zapytali doktora o potencjalne ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną i zdrowie obywateli.

- Sprawa jest bardzo poważna. Jeśli spojrzymy na to od strony gotowości struktury państwa na tego rodzaju zagrożenia, to byłoby lekkomyślnością powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na wszystko - ocenił.

Jako przykład Główny Inspektor Sanitarny podał zatrucie wody. - Jeśli ktoś będzie chciał to zrobić, to zaplanuję to w taki sposób, żeby dokonać takiej dywersji mimo nadzoru - powiedział.

Jednocześnie Grzesiowski przyznał, że "nie jesteśmy systemowo przygotowani na działania, które mogą być zaplanowane i przeprowadzone przez wyspecjalizowane osoby czy grupy". Za przykład podał pożary (przy Marywilskiej - red.) i uszkodzenie linii kolejowej w miejscowości Mika oraz nieopodal Puław.

Dr Paweł Grzesiowski: Nie jesteśmy w stanie przygotować się na każde zagrożenie

- Do tego dochodzi, pytanie, jaki będzie skutek i tu musimy powiedzieć, że jesteśmy na tyle bezpieczni (...) My cały czas jesteśmy podpięci pod pewne systemy, które nas informują o zagrożeniach - zapewniał. - Jeżeli ktoś już zrobi, to co ma zrobić, to pytanie, jak szybko my zareagujemy - dopowiedział.

Przemysław Szubartowicz dopytał gościa, czy w takich sytuacjach ważna jest prewencja, która ma za zadanie przewidzieć takie zdarzenia. - Mówię to absolutnie szczerze: Nie. (...) Nie jesteśmy w stanie przygotować się na każde zagrożenie, dlatego każdy z nas musi reagować tak jak może - podkreślił Główny Inspektor Sanitarny.

- Takich wydarzeń będzie najpewniej więcej i my wszyscy musimy być na to przygotowani, że zauważywszy coś, powinniśmy powiadomić odpowiednie służby, nie wchodzić w strefę skażoną czy niebezpieczną i zrobić wszystko, aby kolejni nie zostali poszkodowani. Żadne państwo nie jest przygotowane na dowolne zagrożenie - przyznał.

