W niedzielę po godzinie 21:00 skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław.



Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Puławy. Zatrzymanie pociągu. Wybite szyby i uszkodzona trakcja

Pociąg zatrzymano, bo doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów. Po dokonaniu wstępnych oględzin, uznano, że najbardziej prawdopodobną tego przyczyną była uszkodzona linia trakcyjna.

Incydent wywołał natychmiastową reakcję służb. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, pracowali policjanci.

W akcji wzięli udział nie tylko lokalni policjanci z Puław, ale także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, specjaliści z Centralnego Biura Śledczego Policji, a także przedstawiciele Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie.

- Obecnie trwa naprawianie trakcji. Ktoś najprawdopodobniej narzucił coś na trakcję, doszło do spięcia i zerwania linii - przekazał reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, który jest na miejscu.

Akt dywersji na torach w Życzynie. Premier Donald Tusk na miejscu

To kolejny niebezpieczny incydent na kolei w ostatnim czasie.

W niedzielę rano na tej samej trasie, ale w miejscowości Życzyn na Mazowszu maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. Również zatrzymał pociąg.

W poniedziałek premier Donald Tusk przekazał, iż doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

"Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - poinformował premier Donald Tusk, wspominając właśnie o incydencie koło Puław.

