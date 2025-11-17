We wtorek sprawdzian lojalności rządzącej koalicji. Posłowie zagłosują nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu.

ZOBACZ: Walka o władzę na lewicy. Czarzasty: Nie będę nikogo namaszczał

Okazuje się jednak, że nie każdy polityk koalicji rządowej chce poprzeć lidera Nowej Lewicy w ubieganiu się o fotel marszałka. Taka deklaracja padła m.in. ze strony posła Polski 2050 w programie "Debata Gozdyry".

Poseł Polski 2050: Nie poprę Czarzastego

- Nie zamierzam zagłosować za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego - zadeklarował poseł Sławomir Ćwik. Na pytanie Agnieszki Gozdyry o to, czy w trakcie głosowania "wyjmie kartę lub uda, zagłosuje przeciw lub uda, że go nie ma na sali" odparł, że nie wie.

Polityk Polski 2050 odparł, że do takiej decyzji skłoniło go zachowanie Nowej Lewicy ws. prac nad przywróceniem niższej składki zdrowotnej.

- Jeśli chodzi o umowę koalicyjną, ona przewiduje dyscyplinę w głosowaniu koalicji w zakresie projektów ustaw i uchwał przygotowanych przez rząd, czyli to, co Lewica złamała tę dyscyplinę przy okazji składki zdrowotnej (...). Pan marszałek nie prowadził tych obrad obiektywnie - powiedział parlamentarzysta.

Konfederacja przeciwko kandydaturze Czarzastego

Przeciwko kandydaturze Czarzastego zamierza również głosować Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Polityk zapowiedział, że tak zagłosuje całe jego ugrupowanie.

Głównym powodem jest przeszłość obecnego wicemarszałka Sejmu. Czarzasty w czasach PRL był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

ZOBACZ: Posłanka Polski 2050 o Włodzimierzu Czarzastym: Nie będzie dobrym marszałkiem

- To jest wstyd dla naszego parlamentaryzmu, to jest wstyd dla polskiego Sejmu. Konfederacja absolutnie nie przyłoży ręki do takiego wyboru - zapowiedział Płaczek.

Wiceszefowa Polski 2050: Czarzasty nie będzie dobrym marszałkiem

Wcześniej wiceprzewodnicząca Klubu Polski 2050 w Polsat News Polityka zadeklarowała, że nie zagłosuje za tą kandydaturą.

- Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę. Uważam, że nie będzie dobrym marszałkiem - powiedziała w Polsat News Polityka Agnieszka Buczyńska.

Jak podkreśliła, to nie jest zdanie klubu, tylko jej prywatne stanowisko.

- Nie będę popierać Włodzimierza Czarzastego, nie zagłosuję na niego - dodała.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni