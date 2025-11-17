- Zabezpieczono bardzo obfity materiał dowodowy, który pozwoli na bardzo szybką identyfikację sprawców tego haniebnego aktu dywersji - przekazał szef MSWiA, podając za przykład monitoring z okolicznych kamer.

- Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe - powiedział minister, odwołując się do incydentu w miejscowości Mika.

ZOBACZ: "Przygotowaliśmy dodatkowy komunikat". Prezes o reakcji PKP na akty dywersji

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do policji w sobotę po godz. 22. - Słyszany był huk w bliżej nieokreślonym terenie. Patrol nie zidentyfikował żadnego uszczerbku w infrastrukturze - mówił Kierwiński.

Dodał, że w niedzielę ok. godz. 21.30 potwierdzono dwa kolejne zdarzenia. Jednym z nich, jak mówił, było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości ok. 60 metrów. Z kolei kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych. - Obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi. Trwają analizy tej obejmy, analizy tego drugiego miejsca - wyjaśnił.

Ministrowie o aktach dywersji na torach

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że "od samego początku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w czynnościach, oględzinach, bo prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie".

ZOBACZ: "Nawet drony nie stanowiły takiego zagrożenia". Ekspert o dywersji na kolei

- Został powołany specjalny zespół prokuratorów (...), wszczęto już postępowanie przygotowawcze, na tym etapie niejawne - poinformował minister sprawiedliwości.

- Obecnie przygotowujemy się do naprawy torów koło Puław i Dęblina. (...) Linia kolejowa jest przejezdna - przekazał z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Nasze służby nie dadzą się wystraszyć - podkreślił.

Poniedziałkowe spotkanie w siedzibie MSWiA Marcina Kierwińskiego, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz rzecznika rządu Adama Szłapki dotyczyło zdarzeń na trasie kolejowej Warszawa-Lublin określanych jako akty dywersji.

Życzyn. Akt dywersji na torach

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

ZOBACZ: "Najgorsze przypuszczenia". Premier o uszkodzeniu torów we wsi Mika

Również w niedzielę, po godzinie 21:00, skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław. Nikt nie ucierpiał, doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów.

Premier Donald Tusk był na miejscu zdarzenia w poniedziałek rano.

"Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapewnił Tusk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Najważniejsze pytania - 14.11.2025 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo / polsatnews.pl / PAP