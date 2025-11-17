Ukraińskie gwiazdy zaczęły kolejno odmawiać udziału w grudniowym programie Kwartału 95, po tym, jak Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) opublikowało wyniki śledztwa w sprawie korupcji w sektorze energetycznym, w którym podejrzanym jest jego współwłaściciel Tymur Mindicz - informuje Ukrainska Prawda.

W mediach społecznościowych Kwartału 95, którego założycielem był swego czasu Wołodymyr Zełenski, z plakatu zapowiadającego grudniowy program usuwane są kolejne nazwiska dotąd zaanonsowanych wykonawców. Ich nazwiska usunięte zostały też z baneru promocyjnego, na którym znajdowała się lista gwiazd, mających w nim wystąpić.

Ukraina. Gwiazdy wycofują się z występów w Kwartale 95

Obecnie wiadomo - pisze Ukraińska Prawda - że piosenkarka KOLA odmówiła występu z artystami Kwartału 95. Napisała o tym na swoim Instagramie: "Uwaga! 6-7 grudnia nie będzie występu w 'Kwartale Wieczornym'! Dobranoc".

Później okazało się, że chór Gomin także zrezygnował ze współpracy - w odpowiedzi na plakat Kwartału 95, napisał: "Gratulacje! Informacja nieaktualna, nasz chór nie bierze udziału w tym projekcie".

Również na fanpage’u piosenkarki Nadii Dorofiejewej napisano, że jej występ na koncercie został odwołany. Gwiazda nie wydała jednak jeszcze oficjalnego oświadczenia.

Kwartał 95. Współwłaściciel studia podejrzany o korupcję

Studio Kwartał 95, które było trampoliną kampanii prezydenckiej Zełenskiego, wyjaśniło, dlaczego zmieniło plakat koncertowy: "Nie chcemy narażać zaproszonych artystów na nadmierną presję informacyjną". Dlatego teraz widnieje na nim napis: "Listę występujących artystów można zobaczyć na stronach internetowych operatorów biletów".

Według ustaleń śledczych NABU podejrzani o korupcję urzędnicy wyłudzali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Dotychczas zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty.

W śledztwie figuruje nazwisko Mindicza, biznesmena i bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego, współwłaściciela Kwartału 95, który w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Izraela.

