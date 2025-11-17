Generał Klisz o rosyjskich dronach nad Polską. "Doszło do dosyć kuriozalnych sytuacji"
- Narracja, że to były obiekty z kartonu i tektury, nie do końca jest prawdziwa - mówi gen. Maciej Klisz o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 9 września. - Musieliśmy zakładać, że część z tych obiektów może zawierać materiały wybuchowe - powiedział wojskowy, zdradzając kulisy działań podjętych w związku z incydentem.
9 września 2025 r. przestrzeń powietrzna Polski została naruszona przez rosyjskie drony. Bezzałogowce spadły na pola we wschodniej i centralnej Polsce, część z nich została zestrzelona przez myśliwce. Nikt nie ucierpiał, choć jedna z rakiet spadła na zabudowania mieszkalne.
Po dwóch miesiącach od tych wydarzeń więcej informacji na temat rosyjskich dronów nad Polską przekazał generał Maciej Klisz w rozmowie z "Rzeczpospolitą".
- Dwadzieścia trzy obiekty przekroczyły granicę polskiej przestrzeni powietrznej. Część obiektów została znaleziona w częściach, dlatego niektóre traktowane były w mediach np. jako dwa obiekty. Inne uległy zniszczeniu w polskiej przestrzeni powietrznej - powiedział generał.
- Doszło do dosyć kuriozalnych sytuacji, gdy na terenie województwa małopolskiego uznano wstępnie za taki obiekt samolot, który wypuścił modelarz i zawisł na drzewie - zaznaczył gen. Klisz. Nie wykluczając także, że część szczątków mogła znaleźć się na terytorium po wcześniejszych naruszeniach przestrzeni powietrznej.
Rakieta spadła na dom w Wyrykach. Gen. Klisz: Myślę, że wszystko zadziałało
Rozmowa dotyczyła także decyzji o zestrzeleniu dronów przez myśliwce, w wyniku czego jedna z rakiet zniszczyła dom w miejscowości Wola Wyryki.
- Musieliśmy zakładać, że część z tych obiektów może zawierać materiały wybuchowe. Tym bardziej że z informacji dochodzących do nas z Ukrainy wiemy, że Rosjanie nawet w tzw. wabikach, które są środkiem do saturacji obrony powietrznej, montują materiały wybuchowe. Więc narracja, że to były obiekty z kartonu i tektury, nie do końca jest prawdziwa - zapewnił generał.
- Myślę, że wszystko zadziałało, ponieważ rakieta nie wybuchła. W prosty sposób nie można ocenić, co się stało w miejscowości Wola Wyryki. Dlatego ferowanie wyroków albo przesądzanie powinno być poprzedzone głęboką analizą - powiedział.
Wojskowy zwrócił uwagę, że gdy drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, decyzje zapadały pod presją czasu. - Mieliśmy wtedy ponad 20 różnego rodzaju incydentów w przestrzeni powietrznej wschodniej Polski - przypomniał dowódca.
