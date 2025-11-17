"Drony zniszczą ich w minutę". Ukraińscy żołnierze niezadowoleni z ćwiczeń z Polakami
Ukraińscy żołnierze narzekali na wspólne ćwiczenia z Polakami - donosi ukraiński oddział BBC News. Anonimowi rozmówcy portalu twierdzili, że taktyka, której uczą Polacy nie przystaje do współczesnego pola walki, zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia dronów bojowych na wojnie.
Ukraińskie BBC News donosi, że na polskich poligonach już od 2022 roku trwają intensywne szkolenia ukraińskich żołnierzy z udziałem Polaków i m.in. Czechów.
Serwis podaje, że ostatnimi czasy mundurowi zza wschodniej granicy coraz częściej narzekają na poziom szkoleń w wykonaniu polskich instruktorów.
Zdaniem Ukraińców taktyka, której uczą Polacy, coraz częściej odbiega od realiów współczesnego pola walki. Chodzi m.in. o korzystanie z papierowych map, taktyki przemieszczania się wzdłuż okopów i roli dronów bojowych.
"Drony zniszczą ich w minutę". Relacja ukraińskiego marines
Serwis opisuje historię, która miała wydarzyć się na zajęciach teoretycznych z udziałem polskiego instruktora.
"W obronie brzegu rzeki biorą udział cztery transportery opancerzone: jeden z nich przechodzi przez most na drugi brzeg - to załoga zwiadowców" - cytuje jednego z polskich instruktorów tłumacz Witalij (imię zmienione), który pod koniec 2024 roku odbył szkolenie w ukraińskim wojsku w zachodniej Polsce.
"Na sali panuje niezręczna cisza" - kontynuuje. - Ponad połowa słuchaczy to marines, którzy przepłynęli przez Krynki (operacja na lewym brzegu obwodu chersońskiego w 2023 roku - red.).
Na koniec jeden z nich pyta: co jeśli most zostanie zniszczony? Polski instruktor z dumą odpowiada: "Nasze transportery opancerzone płyną".
Polski oficer nie zrozumiał, że pole bitwy byłoby kontrolowane przez wrogie drony, które zniszczyłyby w minutę transportery płynące z prędkością 10 kilometrów na godzinę.
"Polacy uczą się według podręczników z Grunwaldu"
Ukraińscy żołnierze chwalą NAT-owski sprzęt. Wyrażają też uznanie wobec polskich żołnierzy, którzy świetnie się nim posługują. Narzekają jednak na poziom szkoleń.
BBC opisało też historię "Kasteta". Żołnierz o tym pseudonimie od początku wojny służy w Siłach Zbrojnych Ukrainy.
"Kastet" przyjechał do Polski na początku 2025 roku na szkolenie zaawansowane - miał otrzymać stopień sierżanta i dowodzić plutonem.
"Po pierwszym tygodniu zadzwoniłem już do dowódcy i powiedziałem mu, żeby mnie stąd zabrał. Powiedziałem, że sam pojadę autobusem i przyjadę" - wspomina żołnierz i wyjaśnia, że nie zgadzał się z tym, czego uczyli polscy instruktorzy.
Podał przykład: na kursach przetrwania uczono ich, jak poruszać się po terenie za pomocą papierowych map - ale przez ponad 3,5 roku działań wojennych nigdy nie musiał tego robić, ponieważ wojsko ma wszystkie mapy w telefonach lub tabletach.
Szturmy na okopy i operacje miejskie, według "Katsteta", również są zaplanowane zgodnie z realiami wojen sprzed 20 lat.
"Nadal uczą według podręczników z Grunwaldu" - żartuje inny rozmówca BBC, nawiązując do słynnej bitwy, która rozegrała się w lipcu 1410 roku.
"Takie mamy zasady"
Major o pseudonimie "Osiemnastka" powiedział w rozmowie z BBC, że podczas ćwiczeń próbował przekonać instruktorów NATO - Polaków i Czechów - że wojna się zmieniła, więc szkolenie również powinno się zmienić.
Czescy instruktorzy słuchali, niektórzy nawet robili notatki i próbowali dostosować program w trakcie szkolenia.
Jednak Polacy, jak mówi dowódca batalionu szturmowego, tylko "wzdychali" i mówili: "takie mamy zasady w Polsce".
Ukraiński oddział BBC wysłał pytania do Ministerstwa Obrony Narodowej ws. uwag Ukraińców. Serwis otrzymał lakoniczną odpowiedź od polskiego resortu, z której wynikało, że "MON nie otrzymał informacji o nieprawidłowościach na ćwiczeniach".
