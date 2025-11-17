Dr Paweł Grzesiowski gościem programu "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski. Program poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w okularach i garniturze, obok którego znajduje się grafika z napisem "Najważniejsze pytania" oraz informacją o gościu programu – Pawle Grzesiowskim, Głównym Inspektorze Sanitarnym.
Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie Paweł Grzesiowski

Dr Paweł Grzesiowski to lekarz, doktor nauk medycznych i specjalista pediatrii, uznany ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Przez lata związany z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Leków, gdzie kierował Zakładem Profilaktyki Zakażeń.

 

Doświadczony wykładowca akademicki, współpracujący z wieloma uczelniami i instytucjami ochrony zdrowia. Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu immunologii, szczepień i kontroli zakażeń.

 

Laureat nagrody "Wielkiego Edukatora" Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.

 

Agata Sucharska / aas. / polsatnews.pl
