Dr Paweł Grzesiowski gościem programu "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00
Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski. Program poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Dr Paweł Grzesiowski to lekarz, doktor nauk medycznych i specjalista pediatrii, uznany ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Przez lata związany z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Leków, gdzie kierował Zakładem Profilaktyki Zakażeń.
Doświadczony wykładowca akademicki, współpracujący z wieloma uczelniami i instytucjami ochrony zdrowia. Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu immunologii, szczepień i kontroli zakażeń.
Laureat nagrody "Wielkiego Edukatora" Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.
Pozostałe odcinki programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej