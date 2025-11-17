Dr Paweł Grzesiowski to lekarz, doktor nauk medycznych i specjalista pediatrii, uznany ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Przez lata związany z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Leków, gdzie kierował Zakładem Profilaktyki Zakażeń.

Doświadczony wykładowca akademicki, współpracujący z wieloma uczelniami i instytucjami ochrony zdrowia. Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu immunologii, szczepień i kontroli zakażeń.

Laureat nagrody "Wielkiego Edukatora" Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.

