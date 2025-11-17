Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek przybył do bazy lotniczej Villacoublay pod Paryżem, aby dopełnić formalności związanych z "historycznym porozumieniem". Powitany przez francuskiego przywódcę Emmanuela Macrona mógł następnie oglądać z bliska myśliwiec Rafale wraz z uzbrojeniem, system obrony przeciwlotniczej SAMP-T i kilka systemów dronowych.

Jak poinformował Courrier International, prezydenci podpisali "deklarację woli o współpracy w zakresie pozyskania przez Ukrainę francuskiego sprzętu obronnego". Zdecydowano się ujawnić jedynie część jej treści.

100 myśliwców Rafale dla Ukrainy

- Ukraina właśnie złożyła historyczne zamówienie na 100 myśliwców Rafale na wyposażenie swojej armii - ogłosił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzem TF1-LCI tuż po podpisaniu kontraktu w bazie Villacoublay. Jak podaje Reuters, oświadczenie to potwierdził także Macron.

Stacja TF1 podała również, że według prezydenta Francji chodzi o "umieszczenie francuskiej doskonałości w przemyśle zbrojeniowym w służbie obrony Ukrainy" i "umożliwienie pozyskania systemów potrzebnych do odpowiedzi na rosyjską agresję".

Autorzy w ukraińskiej agencji Unian zauważyli, że czas oczekiwania na dostawę myśliwców Rafale wynosi do trzech lat od złożenia zamówienia, mimo że Francja zwiększyła tempo ich produkcji.

"Historyczne porozumienie" między Francją a Ukrainą

"Francja już dostarczyła myśliwce Mirage do Kijowa, ale do tej pory nie było mowy o tym, że Ukraina pozyska Rafale, flagową jednostkę francuskiego lotnictwa bojowego" - podał Courrier International.

Jednakże Francja nie jest jedynym kierunkiem, z jakiego Ukraina zamierza ściągać uzbrojenie. Zełenski w zeszłym miesiącu podpisał także list intencyjny na zakup od 100 do 150 szwedzkich myśliwców Gripen.

Rozpoczęta w poniedziałek wizyta jest dziewiątą podróżą Zełenskiego do Francji od wybuchu pełnowymiarowej wojny w Ukrainielu. Wcześniej, w niedzielę, prezydent Ukrainy odwiedził Grecję, a we wtorek uda się do Hiszpanii, gdzie spotka się z przedstawicielami obu izb parlamentu.

