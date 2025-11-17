- W pobliżu lotniska mógł zostać zaobserwowany jeden lub więcej dronów. Intensywnie sprawdzamy ten obszar - poinformowała policja Jutlandii Północnej we wpisie na platformie na X. Do zdarzenia doszło ok. godz. 22.10.

W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej anulowano lub opóźniono przyloty samolotów z Kopenhagi. Lot linii KLM z Amsterdamu został przekierowany na lotnisko Billund w Danii. Kolejne loty zaplanowane zostały na poniedziałek rano.

Duńskie lotnisko sparaliżowane. Kolejny taki incydent

Według dyrektora operacyjnego lotniska w Aalborgu Kima Bermanna załogi co najmniej dwóch maszyn musiały otrzymać nowe wytyczne w związku z potencjalnym niebezpieczeństwem. Po godzinie 23.00 serwis DR przekazał, że lotnisko zostało ponownie otwarte.

- To naprawdę smutne, kiedy tak się dzieje, ale jasne jest, że kiedy w naszej przestrzeni powietrznej ma miejsce jakaś aktywność, nad którą nie ma się pełnej kontroli, to bezpieczeństwo wymaga tego, że natychmiast zamyka się naszą przestrzeń powietrzną, dopóki nie stwierdzi się, że teraz znów jest bezpieczna. Przykro nam, że dotknęło to pasażerów - mówił Bermann w relacji dla serwisu.

Port lotniczy w Aalborgu został ostatnio zamknięty na kilka godzin pod koniec września po obserwacji dronów. Wcześniej podobne incydenty spowodowały wstrzymanie ruch w porcie lotniczym Kastrup w Kopenhadze. Wówczas premier Danii, Mette Frederiksen, zdarzenia te nazwała atakiem hybrydowym.

