Akty dywersji w Polsce. Rząd zwołuje nadzwyczajne posiedzenie

Premier Donald Tusk poinformował w serwisie X, że we wtorek (18 listopada) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Udział w spotkaniu wezmą dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego.

Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Rządowy Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego to organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się koordynacją działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Przewodniczącym Komitetu jest premier.

Akty dywersji na torach

Szef rządu zwołał posiedzenie z powodu incydentów, do których doszło w ostatnich godzinach. W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

Również w niedzielę, po godzinie 21:00, skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław. Nikt nie ucierpiał, doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów.

Premier Tusk był na miejscu zdarzenia w poniedziałek rano. "Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapewnił premier.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zabezpieczeniu dowodów pozwalających na identyfikację sprawców aktu dywersji na torach. - Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe - powiedział minister, odwołując się do incydentu w miejscowości Mika.

Incydenty na torach. Wszczęto postępowanie

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do policji w sobotę po godz. 22. - Słyszany był huk w bliżej nieokreślonym terenie. Patrol nie zidentyfikował żadnego uszczerbku w infrastrukturze - mówił Kierwiński.

Dodał, że w niedzielę ok. godz. 21.30 potwierdzono dwa kolejne zdarzenia. Jednym z nich, jak mówił, było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości ok. 60 metrów. Z kolei kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych. - Obejma została przecięta przez przejeżdżające pociągi. Trwają analizy tej obejmy, analizy tego drugiego miejsca - wyjaśnił.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że "od samego początku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w czynnościach, oględzinach, bo prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb, jest bardzo wysokie".

- Został powołany specjalny zespół prokuratorów (...), wszczęto już postępowanie przygotowawcze, na tym etapie niejawne - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Obecnie przygotowujemy się do naprawy torów koło Puław i Dęblina. (...) Linia kolejowa jest przejezdna - przekazał z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Nasze służby nie dadzą się wystraszyć - podkreślił.

