Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął 17 listopada 2025 r. śledztwo dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym wymierzonych w infrastrukturę kolejową.

Według ustaleń działania te miały być podejmowane na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty dywersji na polskiej kolei. Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo

Przedmiotem postępowania jest uszkodzenie infrastruktury linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia-Dorohusk w dniach 15–17 listopada.

Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w okolicach miejscowości Mika w powiecie garwolińskim oraz Gołąb w powiecie puławskim, gdzie - jak wskazuje prokuratura - tory miały zostać uszkodzone przy użyciu materiałów wybuchowych.

Według śledczych działania te stworzyły bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym, zagrażając życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkiej wartości.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstw z art. 130 § 7, art. 174 § 1 oraz art. 171 § 1 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zniszczone tory na odcinku Warszawa Wschodnia-Dorohusk. Działania służb

Nad sprawą pracował będzie specjalny zespół śledczy, w którego skład wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Prokuratura informuje, że od początku czynności na miejscu zdarzeń pracowali prokuratorzy z mazowieckiego i lubelskiego wydziału zamiejscowego PZ PK, a także z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie i Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Wspólnie z funkcjonariuszami ABW i policji prowadzili oględziny miejsc i przedmiotów, zabezpieczając ślady i dowody przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem.

Przypomnijmy, że w niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu.

Również w niedzielę, po godzinie 21:00, skład osobowy relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało niemal 500 osób, nagle zatrzymał się w okolicach Puław. Nikt nie ucierpiał, doszło do wybicia szyb w jednym z wagonów.

